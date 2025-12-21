Trener Hajduka: Iznimno sam sretan što je Livaja zabio, nije sretan što ne igra

U susretu 18. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Hajduk je na Poljudu pobijedio Vukovar 1991 sa 2-1 približivši se vodećem Dinamu na bod zaostatka. Nevjerojatnu utakmicu odigrali su Hajduk i Vukovar 1961. Gledatelji su mogli vidjeti tri gola, još tri poništena gola, te čak tri crvena kartona pri čemu su na "hlađenju" završile dvije najveće Hajdukov zvijezde Marko Livaja i Ante Rebić.

Golove za splitski sastav zabili su Michele Šego (7) i Marko Livaja (69), dok je za goste strijelac bio Jakov Puljić (61). Rebić je isključen u 74. minuti, a dvije minute kasnije i Livaja. Kod gostiju u 30. minuti je "pocrvenio" Mario Tadić. Hajduk se ovom pobjedom približio jesenskom prvaku Dinamu na bod zaostatka. Plavi će godinu zaključiti sa 38, a Hajduk sa 37 bodova.

"Mislim da smo odigrali jako dobro, posebno u prvom dijelu koji smo imali pod kontrolom. Imali smo i poništene pogotke te igrali na visokoj razini. Jedini problem bio je što nismo zabili, dok su oni iz praktički prvog udarca postigli gol. Na kraju smo, po mom mišljenju, zasluženo pobijedili. Crveni karton igraču Vukovara mi je upitan, mislim da je to trebao biti prekršaj za žuti karton. Što se tiče naših isključenja, Rebić nije imao namjeru, a Livaja je drugi žuti dobio zbog skidanja dresa", rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Livaja je ušao s klupe, zabio i onda zaradio dva žuta kartona, odnosno crveni.

"U deset minuta napravio je sve. Od Marka očekujem puno i jako ga poštujem. Imamo dobar odnos, on je specifičan, ali iznimno sam sretan što je danas zabio. Želim da dobije samopouzdanje i shvati da može biti dio ovoga što radimo. Nitko nije sretan kada ne igra, pa tako ni on", zaključio je Garcia.