ODRŽAN ŽDRIJEB

Poznati parovi četvrtfinala rukometne Lige prvakinja

Zagreb: Rukometna lopta za utakmicu EHF Lige prvaka između PPD Zagreb i Telekom Veszprem
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Hina
29.03.2026.
u 23:08

Nažalost, Podravka Vegeta je završila svoju europsku sezonu nakon što su hrvatske prvakinje izgubile obje utakmice osmine finala od danske ekipe Esbjerg. Nakon koprivničkog poraza 26-37, Podravka je u uzvratnom dvoboju u Danskoj izgubila sa 29-31.

Nakon što su odigrani i posljednji susreti play-offa rukometne Lige prvakinja, poznati su svi parovi četvrtfinala.

Direktan plasman u četvrtfinale imali su Gyor, Brest, Metz i CSM Bukurešt, a kroz play-off pridružili su im se Esbjerg, Odense, Gloria Bistrita i Ferencvaroš.

S obzirom na poraz od 11 golova razlike u prvoj utakmici, bilo je jasno kako je uzvratna utakmica tek formalnost i kraj europskog puta hrvatskih prvakinja.

Esbjerg je bolje otvorio susret povevši sa 4-1, no Podravka je u 18. minuti dostigla zaostatak izjednačivši na 10-10, da bi do kraja poluvremena i povela s golom prednosti (16-15).

Podravka je u nastavku imala i četiri razlike (20-16), no Esbjerg je u nastavku zaigrao daleko bolje, izjednačio je na 21-21, a potom i poveo s tri gola viška (26-23). Esbjerg je do kraja susreta zadržao vodstvo slavivši na koncu sa 31-29.

Danski sastav je do pobjede predvodila Šveđanka Elin Hanson s devet golova, Nizozemka Sarah Dekker je dodala sedam, a Norvežanka Ella Reistad šest golova. Odličnu predstavu pružila je i Anna Opstrup Kristensen sa 17 obrana.

Kod Podravke najefikasnija je bila Sara Šenvald s devet golova, Katarina Pandža je dodala šest, a Matea Pletikosić četiri gola. Petra Marinović (5) i Lucija Bešen (3) imale su ukupno osam obrana.

Esbjerg će u četvrtfinalu igrati protiv CSM Bukurešta. U četvrtfinalu će snage odmjeriti i Gloria Bistrita - Brest, Ferencvaroš - Metz, te Odesne - Gyor.

REZULTATI PLAY-OFFA
Esbjerg - Podravka Vegeta  31-29 (prva utakmica 37-26)
Odense - Debrecen          34-34 (prva utakmica 37-32)
U subotu:
Ferencvaros - Borussia Do. 27-27 (prva utakmica 31-25)
Gloria Bistrita - Ikast    37-28 (prva utakmica 35-34)

ČETVRTFINALNI PAROVI:
Odense - Gyor
Gloria Bistrita - Brest
Ferencvaros - Metz
Esbjerg - CSM Bukurešt
Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, grupna faza, RK Zagreb - THW Kiel
IMAO INFARKT

Nakon zdravstvene drame Goluža uz Bjelovar: Evo što je rekao o svom trenutnom stanju

Za RK Bjelovar ovo je večer u kojoj se spajaju rezultat, simbolika i emocija. Prilika je ovo za povratak u Premijer ligu, početak nove priče u obnovljenoj i dugoočekivanoj dvorani, ali i, najvažnije, povratak trenera nakon teškog životnog trenutka. Odgovor na pitanje koliko daleko ovaj Bjelovar može ići stiže u srijedu navečer – u 60 minuta koje bi mogle definirati cijelu sezonu

