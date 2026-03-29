Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAOS U CRNOJ GORI

VIDEO Širi se snimka masovne tučnjave na utakmici koja je šokirala regiju, prizori su užasni

Screenshot X
VL
Autor
vecernji.hr
29.03.2026.
u 11:24

Jezive scene nasilja obilježile su četvrtfinalnu utakmicu rukometnog Kupa Crne Gore između Rudara iz Pljevalja i Zabjela. Igrač gostiju Mirko Damjanović divljački je nasrnuo na suparničke igrače, pokrenuvši opću tučnjavu koja se s parketa preselila u domenu policije i tužiteljstva

Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazuju scene koje nemaju nikakve veze sa sportom, a sve se odigralo u samoj završnici susreta, u 58. minuti pri vodstvu domaćina 27:24. Rukometaš Zabjela, Mirko Damjanović, bez ikakvog je povoda i u punom trku svom silinom udario igrača Rudara Filipa Gazdića. Od siline udarca, Gazdić je pao na parket te je neko vrijeme nepomično ležao, nakratko ostavši i bez svijesti, što je bio okidač za potpuni kaos na terenu.

Dok su ostali igrači i službene osobe bili u šoku, Damjanović se nije zaustavio. Kada mu je prišao Gazdićev suigrač Dragan Jelušić kako bi mu pomogao, Damjanović ga je bez oklijevanja udario šakom u glavu. U sukob se tada uključio i drugi igrač Zabjela, Pero Pravilović, koji je Jelušića, dok se ovaj pokušavao pridići s parketa, brutalno udario koljenom u glavu. Damjanović je u pomračenju uma odgurnuo i predsjednika Rudara Igora Maškovića, koji je utrčao na teren u pokušaju da smiri situaciju i spriječi još teže posljedice.

Suci su jedva uspjeli prekinuti sukob, nakon čega su podijelili čak četiri plava kartona, što podrazumijeva automatsku prijavu i pokretanje disciplinskog postupka. Kartone su dobili vinovnici incidenta iz redova Zabjela - Mirko Damjanović i Pero Pravilović - te njihov suigrač Danilo Marković, ali i Dragan Jelušić iz Rudara. Cijeli je slučaj odmah preuzela i policija, a Jelušić je nakon utakmice podnio prijavu protiv napadača, pa je predmet proslijeđen Osnovnom državnom tužiteljstvu.

Očekuje se kako će Disciplinska komisija Rukometnog saveza Crne Gore (RSCG) izreći drakonske kazne, a posebno će na meti biti Mirko Damjanović, koji je od ranije poznat po sličnim ispadima. Naime, prije desetak godina, tada kao igrač Lovćena, također je bio vinovnik teškog incidenta upravo na utakmici protiv Rudara, zbog čega je bio suspendiran na šest mjeseci. S obzirom na to da se radi o povratniku u nasilničkom ponašanju, postavlja se pitanje hoće li mu se uopće dopustiti povratak na rukometne terene.

Utakmica je nekako privedena kraju konačnim rezultatom 28:24 za Rudar, koji se tako plasirao u polufinale Kupa. Tamo su se plasirali i Lovćen, pobjedom protiv Berana 35:30, te Budvanska rivijera koja je s uvjerljivih 37:23 nadigrala Partizan iz Tivta. Ipak, sportski rezultati ostali su u sjeni skandala koji je zgrozio cijelu sportsku javnost u regiji.
Ključne riječi
regija skandal rukomet tučnjava kaos Crna Gora

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Na rubu

Tragična sudbina skromnog borca: Sanjao je Premier ligu, a let u slavu odveo ga je u smrt

Bio je siječanj 2019. godine, trenutak kada se cijeli jedan život napornog rada, odricanja i neslomljive volje trebao isplatiti. Emiliano Sala, argentinski napadač na vrhuncu snage, potpisao je ugovor života. Cardiff City, tada član elitne engleske Premier lige, platio je za njega klupski rekord od 17 milijuna eura, videći u njemu spasitelja koji će ih svojim golovima zadržati u najjačoj ligi svijeta.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!