Rukometašice Lokomotive se oprostile od Europske lige

Rukometašice zagrebačke Lokomotive nisu uspjele izboriti nastup na završnom turniru Europske lige nakon što su i u uzvratnom susretu četvrtfinala izgubile od francuskog Dijona, nakon 20-30 prije tjedan dana u Zagrebu u subotu su u Dijonu izgubile sa 20-28 (13-12).

Dunja Tabak je sa šest golova bila najefikasnija kod Lokomotive, dok je Stine Lonborg bila sedmerostruka strijelkinja za Dijon.

Lokomotiva je odlično otvorila dvoboj u Francuskoj, vodila čitavim tijekom prvog poluvremena, u 22. minuti imala i četiri gola prednosti (11-7), ali u nastavku je "potonula" i zabila samo sedam golova pa je u konačnici Dijon opet upisao uvjerljivu pobjedu.