KRAJ ZA OVU SEZONU

Rukometašice Lokomotive se oprostile od Europske lige

Susret RK Lokomotive i JDA Bourgogne Dijona u prvoj četvrtfinalnoj utakmici EHF Europske lige
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
28.03.2026.
u 21:30

Dunja Tabak je sa šest golova bila najefikasnija kod Lokomotive, dok je Stine Lonborg bila sedmerostruka strijelkinja za Dijon

Rukometašice zagrebačke Lokomotive nisu uspjele izboriti nastup na završnom turniru Europske lige nakon što su i u uzvratnom susretu četvrtfinala izgubile od francuskog Dijona, nakon 20-30 prije tjedan dana u Zagrebu u subotu su u Dijonu izgubile sa 20-28 (13-12).

Dunja Tabak je sa šest golova bila najefikasnija kod Lokomotive, dok je Stine Lonborg bila sedmerostruka strijelkinja za Dijon.

Lokomotiva je odlično otvorila dvoboj u Francuskoj, vodila čitavim tijekom prvog poluvremena, u 22. minuti imala i četiri gola prednosti (11-7), ali u nastavku je "potonula" i zabila samo sedam golova pa je u konačnici Dijon opet upisao uvjerljivu pobjedu. 
