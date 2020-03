Poznati Hrvat otputovao: Ne bojim se korone, to je obična gripa, a ljudi su sve napuhali!

Naši kandidati za plasman na olimpijski boksački turnir jučer su iz putnicima prilično prorijeđene zagrebačke zračne luke otputovali u London. A da bi izborili olimpijsku vizu valja im biti među četiri najbolja na predolimpijskom turniru koji će početi u subotu. Listu od 13 putnika kojima je Hrvatski boksački savez podmirio troškove čine izbornici Dorian Čalić (boksači) i Ante Matas (boksačice) te Nikolina Ćaćić (57 kg), Marija Malenica (60 kg), Ivana Habazin (69 kg), Marko Zeljko (69 kg), Mladen Sobjeslavski (75 kg), Luka Plantić (81 kg), Toni Filipi (91 kg) i Marko Milun (više od 91 kg).

– Bio bi veliki uspjeh kada bismo se iz Londona vratili s dvije vize, jednom boksača i jednom boksačica. Među boksačima imamo dvojicu već afirmiranih kandidata, Miluna i Filipija, a ne smijemo podcijeniti ni Plantića jer je jako srčan borac – kazao je izbornik Čalić.

U Zagreb samo zbog medija

Naša najbolja boksačica Ivana Habazin u Zagreb je iz SAD-a morala doputovati samo zbog medija, a puno praktičnije bilo bi da je u London otputovala izravno iz Floride gdje se pripremala.

– Ovaj put sparirala sam gotovo isključivo muškarcima pa tako i olimpijskom pobjedniku Kazahstancu Jeleusinovu. Bio mi je to najteži sparing u karijeri, čak sam dobila i laktom u nos jer kod tih momaka nema pardona bez obzira na to tko im sparira.

Kako je cijelu karijeru profesionalka, Ivana se morala prilagođavati amaterskom boksu.

– U amaterskom boksu rijetko tko ide na nokaut, više se ide na osvajanje bodova. I više se ide u glavu, a manje u tijelo, a ja sam baš dosta vježbala udarce u tijelo sa završecima u glavu.

S obzirom na to da je doputovala iz SAD-a, a sada ide u Englesku, u kojoj je sve više zaraženih koronavirusom, je li spremna za poseban režim?

– Kada je netko fizički spreman, a ja jesam, znači da ima i razvijen imunitet.

A ona je svojim imunitetom dosad prošla kroz mnoge bitke.

– Stalno sam bila okružena virusima, pa mi je sada lakše.

Njezina kolegica Nikolina Ćaćić u tom dijelu priprema bila je prilično studiozna.

– Prije ovog puta otišla sam do nutricionistice i pokupila sve vitamine koje sam mogla, kao i elektrolite, pripravke od meda i đumbira. Ja sam svoj imunitet “napunila”, a kada dođemo u London treneri će nam vjerojatno ukazati na pravila ponašanja. Na takvim natjecanjima mi sportaši volimo se družiti, no sada ćemo morati biti distancirani. Što se mene tiče, to je dobra stvar, da nemamo vanjskih remetilačkih faktora.

S Tonijem Filipijem pozdravili smo se – nogama, poput Kineza.

– S poznatima se rukujem, a s nepoznatima najčešće pozdravim dodirom šakama. Inače, prije ovog natjecanja gotovo da i nisam skretao s relacije stan – dvorana, nastojao sam izbjegavati doticaj s nepoznatima. Ne znam kakvo je stanje u Engleskoj, no idemo ovo odraditi što je bolje moguće pa brzo natrag.

Ne izbjegavam rukovanje

A s jučerašnjim danom, u Londonu je bio 91 zaraženi. No, ni to nije podatak koji bi zabrinuo Marka Miluna.

– Ma to je obična gripa, ljudi su to napuhali.

Zar boks nije kontaktni sport, a borci su često u klinču, što znači i “razmjenu” znoja, krvi, sline...?

– Ne bojim se, imam provjereno jak imunitet. Ako mi boksači primamo toliko udaraca, onda možemo podnijeti i virus. Inače, jako sam se dobro pripremio, sparirao sam i profesionalcima, a za moj prelazak u profesionalce puno bi mi značio plasman na Olimpijske igre, a da ne govorim o medalji.

Izbjegava li Milun rukovanje?

– Ne, jedino nastojim izbjegavati suparničke udarce. Radio sam sve što i dosad, a posebno sam pazio da se zdravo hranim.

Nevješt pokušaj da ga se dovede na tanak led pitanjem je li mu Filip Hrgović poželio sreću u kvalifikacijama, Marko je amortizirao:

– Nekoliko smo puta razgovarali, no nas dvojica nismo u bliskom kontaktu.

Za neupućene, upravo bi Milun mogao onemogućiti Filipa Hrgovića u želji da ode na Olimpijske igre. Naime, ako bi Hrvatska u superteškoj kategoriji dobila olimpijca sad u Londonu, ne bi imala pravo na kandidata u istoj kategoriji na svibanjskim svjetskim kvalifikacijama u Parizu.