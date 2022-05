Poznati detalji: Evo kad Perišić odlazi u London

Hrvatski napadač Ivan Perišić odlazi Spursima. Sljedeće dvije godine (s mogućnošću produžetka) igrat će za Tottenham, informacija je koja se čuje već danima.

Ugledni talijanski novinar, Fabrizio Romano, otišao je i korak dalje. Na svom Twitter profilu objavio je detalje oko transfera.

- Ivan Perišić će sljedeći tjedan biti u Londonu zajedno sa svojim agentima kako bi obavio liječničke pretrage i potpisao ugovor kao novi igrač Tottenhama. Perišić će se pridružiti Spursima na dvije godine, potvrđeno je - napisao je Romano, dodavši da će agenti odrediti točan datum liječničkog pregleda i putovanja.

