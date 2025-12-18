Dva dana prije velike priredbe FNC već najavio sljedeću: Gledat ćemo sudar titana

Samo dva dana dijeli nas od posljednje FNC-ove priredbe ove godine. Najveća regionalna MMA promocija po prvi će puta stići u Crnu Goru gdje se u subotu održava spektakularni FNC 26 u Podgorici. U glavnoj borbi gledat ćemo domaćeg borca, i najveću zvijezdu koju FNC ima na rosteru, Miloša Janičića i veterana UFC-a, Brazilca Alexa 'Cowboya' Oliveiru.

U jeku priprema za tu priredbu, FNC je na svom Instagramu najavio sljedeću priredbu koja će se sedmog veljače održati u Münchenu. Potvrđeno je kako će ju predvoditi prvak teške kategorije Ivan Vitasović koji će titulu braniti protiv njemačko-iranskog borca Hatefa Moeila.

Vitasović je posljednju borbu odradio u rujnu ove godine kada je po drugi puta uspješno obranio svoj pojas protiv Darka Stošića u zagrebačkoj Areni. Slavio je jednoglasnom odlukom sudaca nakon pet rundi.

Moeil je dosad odradio jednu borbu u FNC-u, protiv Mirana Fabjana u Beogradu u svibnju ove godine kada je pobijedio tehničkim nokautom u trećoj rundi. Prvotno se trebao boriti protiv Stošića, no srpski borac morao je otkazati borbu dva tjedna prije njenog održavanja pa je uskočio Fabjan.