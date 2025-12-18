Šok za vatrene: Guardiola odlazi na kraju sezone? Već se zna i nasljednik

Prema pisanju engleskog portala The Athletic, ova sezona mogla bi biti posljednja za Pepa Guardiolu na klupi Manchester Cityja. Tvrde kako su iz više izvora doznali kako se Guardiola na kraju ove sezone planira oprostiti od kluba kojem se pridružio 2016. i vodio do ga do šest naslova prvaka Engleske.

The Athletic navodi kako u klubu raste zabrinutost kako je Guardiola sve bliže odluci o odlasku s klupe te su se u Cityju već počeli pripremati i za taj scenarij, a favorit za njegovog nasljednika je strateg Chelseaja Enzo Maresca.

Šok za Gvardiola i Kovačića: Manchester City će biti izbačen iz Premier lige?

Talijan gaji stil igre sličan Guardiolinom, a neko vrijeme bio je i pomoćnik španjolskom stručnjaku u Cityju. Zbog staža u Cityju, poznaje klupsku strukturu i način rade te čelnici Građana smatraju kako bi mogao odlično dugoročno rješenje u slučaju da Guardiola ode.

Na kraju sve i dalje ovisi o Španjolcu, odluči li da ne želi napustiti klub, ostat će u Manchesteru još godinu dana koliko mu ostaje na ugovoru na kraju ove sezone. Nije nemoguće da isti ugovor i produži. Zbog svega što je postigao s klubom (šest naslova prvaka Engleske, trostruka kruna 2023., ukupno 19 trofeja) spremni su ga do kraja čekati s odlukom.