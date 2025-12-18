Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
KRAJ ERE NA VIDIKU?

Šok za vatrene: Guardiola odlazi na kraju sezone? Već se zna i nasljednik

Gvardiol i Guardiola
Jan Woitas/DPA
VL
Autor
Karlo Koret
18.12.2025.
u 19:03

Talijan gaji stil igre sličan Guardiolinom, a neko vrijeme bio je i pomoćnik španjolskom stručnjaku u Cityju

Prema pisanju engleskog portala The Athletic, ova sezona mogla bi biti posljednja za Pepa Guardiolu na klupi Manchester Cityja. Tvrde kako su iz više izvora doznali kako se Guardiola na kraju ove sezone planira oprostiti od kluba kojem se pridružio 2016. i vodio do ga do šest naslova prvaka Engleske.

The Athletic navodi kako u klubu raste zabrinutost kako je Guardiola sve bliže odluci o odlasku s klupe te su se u Cityju već počeli pripremati i za taj scenarij, a favorit za njegovog nasljednika je strateg Chelseaja Enzo Maresca.

Šok za Gvardiola i Kovačića: Manchester City će biti izbačen iz Premier lige?

Talijan gaji stil igre sličan Guardiolinom, a neko vrijeme bio je i pomoćnik španjolskom stručnjaku u Cityju. Zbog staža u Cityju, poznaje klupsku strukturu i način rade te čelnici Građana smatraju kako bi mogao odlično dugoročno rješenje u slučaju da Guardiola ode.

Na kraju sve i dalje ovisi o Španjolcu, odluči li da ne želi napustiti klub, ostat će u Manchesteru još godinu dana koliko mu ostaje na ugovoru na kraju ove sezone. Nije nemoguće da isti ugovor i produži. Zbog svega što je postigao s klubom (šest naslova prvaka Engleske, trostruka kruna 2023., ukupno 19 trofeja) spremni su ga do kraja čekati s odlukom.
Ključne riječi
Enzo Maresca Manchester City Pep Guardiola

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar bizarnjak
bizarnjak
19:22 18.12.2025.

Aha! I u čemu je "sok za vatrene"??

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!