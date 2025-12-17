Naši Portali
HRVATSKI REPREZENTATIVAC

VIDEO Ivanu Perišiću ide sjajno, pogledajte njegov novi gol za PSV

UEFA Champions League - Liverpool v PSV Eindhoven
Foto: Phil Noble/REUTERS
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
17.12.2025.
u 08:14

Perišiću je to bio treći pogodak ove sezone u dresu PSV-a, nakon ranijih golova u Ligi prvaka i Eredivisiji. Uz to je upisao i osam asistencija, od čega čak sedam u prvenstvu, što ga drži na drugom mjestu ljestvice najboljih dodavača.

Nogometaši PSV-a plasirali su se u osminu finala nizozemskog Kupa pobjedom 3:0 protiv niželigaša GVVV-a u utakmici šesnaestine finala.

Pitanje pobjednika bilo je riješeno već u prvih deset minuta, kada su mrežu zatresli Guus Til i Paul Wanner. U nastavku susreta konačnih 3:0 postavio je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić, koji je ušao u igru na početku drugog poluvremena te u 53. minuti glavom precizno pogodio nakon ubačaja Kilianna Sildillije s desne strane.

Gol hrvatskog reprezentativca možete pogledati OVDJE.

Perišiću je to bio treći pogodak ove sezone u dresu PSV-a, nakon ranijih golova u Ligi prvaka i Eredivisiji. Uz to je upisao i osam asistencija, od čega čak sedam u prvenstvu, što ga drži na drugom mjestu ljestvice najboljih dodavača.
