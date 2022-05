Engleski i talijanski mediji: Gotovo je. Perišić je novi igrač slavnog engleskog kluba

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (33) kojem ugovor s Interom ovo ljeto završava i nije bio zadovoljan brzinom reakcije sadašnjeg kluba na skorašnji istek ugovora, pred pragom je transfera na Otok, tvrde engleski i talijanski novinari.

- Ivan Perišić neće danas objaviti svoju odluku. No Tottenham ima prioritet u njegovim planovima. Hrvatsko krilo Conte jako želi dovesti. Inter još nije dobio odgovor od Perišića na posljednju ponudu za produženje ugovora - objavio je na Twitteru Fabrizio Romano, ugledni talijanski sportski novinar koljeg prati više od 8 milijuna ljudi.

Tottenham are closing on Ivan Perisić deal, work in progress since Monday. Perisić wants to anticipate the final «green light» as he's now ready to accept two-year deal. ⚪️🇭🇷 #THFC



Croatian winger is really one step away from Spurs - just waiting for his communication to Inter. pic.twitter.com/2KoPtkVsGL