Otkriveno kako se Ibrahimović ponio nakon smrti Siniše Mihajlovića, mnogi mu to zamjeraju

Slavni nogometaš i trener Siniša Mihajlović preminuo je 16. prosinca 2022. godine od leukemije u dobi od 53 godine. Njegova smrt potresla je sportski svijet, a još uvijek u medijima izlaze detalji o njegovom životu.

A Zlatan Ibrahimović ponio se poprilično nekorektno nakon što je Siniša Mihajlović preminuo. Naime, nije došao na sprovod niti je uputio sućut njegovo obitelji.

Ovakav izostanak posebno je pogodio Mihajlovićeve najbliže u tim tužnim danima. Njegov brat, Dražen Mihajlović, komentirao je situaciju:

"Zahvaljujemo čak i onima koje je moj brat smatrao velikim prijateljima, a koji se nisu pojavili na sahrani niti izrazili sućut obitelji. Njima na čast."

Mnogi mediji su pokušali razloge pronaći u Ibrahimovićevoj knjizi, u kojoj je opisivao kako je teško podnio gubitak svog brata, koji je preminuo u 42. godini nakon borbe s leukemijom.

Zlatan Ibrahimović i Siniša Mihajlović upoznali su se 2004. godine u Juventusu. Njihov odnos se razvijao kroz godine, a u Interu su postali veliki prijatelji.