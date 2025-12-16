Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
OBITELJ NIJE MOGLA VJEROVATI

Otkriveno kako se Ibrahimović ponio nakon smrti Siniše Mihajlovića, mnogi mu to zamjeraju

Zlatan Ibrahimović na susretu Dinama i Milana u Ligi prvaka
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
16.12.2025.
u 12:37

"Zahvaljujemo čak i onima koje je moj brat smatrao velikim prijateljima, a koji se nisu pojavili na sahrani niti izrazili sućut obitelji. Njima na čast."

Slavni nogometaš i trener Siniša Mihajlović preminuo je 16. prosinca 2022. godine od leukemije u dobi od 53 godine. Njegova smrt potresla je sportski svijet, a još uvijek u medijima izlaze detalji o njegovom životu.

A Zlatan Ibrahimović ponio se poprilično nekorektno nakon što je Siniša Mihajlović preminuo. Naime, nije došao na sprovod niti je uputio sućut njegovo obitelji.

Ovakav izostanak posebno je pogodio Mihajlovićeve najbliže u tim tužnim danima. Njegov brat, Dražen Mihajlović, komentirao je situaciju:

"Zahvaljujemo čak i onima koje je moj brat smatrao velikim prijateljima, a koji se nisu pojavili na sahrani niti izrazili sućut obitelji. Njima na čast."

Mnogi mediji su pokušali razloge pronaći u Ibrahimovićevoj knjizi, u kojoj je opisivao kako je teško podnio gubitak svog brata, koji je preminuo u 42. godini nakon borbe s leukemijom.

Zlatan Ibrahimović i Siniša Mihajlović upoznali su se 2004. godine u Juventusu. Njihov odnos se razvijao kroz godine, a u Interu su postali veliki prijatelji.

Ključne riječi
Zlatan Ibrahimović Siniša Mihajlović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!