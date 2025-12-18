Igrač Milana otkrio što suigrači misle o Modriću, njegove riječi izazvale brojne komentare

Ardon Jashari prošlog je ljeta ostvario transfer iz Club Bruggea u Milan za 36 milijuna eura. odigrao je na početku sezone dvije utakmice, a onda je doživio ozljedu zbog koje je imao višemjesečnu stanku. Upravo to jedna je od najgorih stvari koja se može dogoditi nekom igraču nakon velikog transfera, što je ostavilo traga na njemu. Sad se počeo vraćati, dobio je neke minute u Kupu i pred njim je teško dokazivanje. U razgovoru za Gazzettu otvoreno je pričao o tome.

- Iskreno, nakon ljeta u kojem su pregovori o mom dolasku u Milan trajali dugo, ovakav problem definitivno nije bio idealan. S momčadi sam radio tri tjedna, napredovao, i mislim da nitko na mom mjestu ne bi bio sretan nakon te ozljede. Svi u Milanu su mi slali poruke i dali mi do znanja da sam važan: suigrači, stručni stožer, trener, direktori..., rekao je Jashari pa dodao:

- Prva tri dana bila su mentalno teška, ali nakon toga sam imao priliku otići na nekoliko tjedana kod obitelji u Zug. Sa slomljenom kosti nisam mogao trenirati, a vrijeme provedeno s roditeljima i prijateljima, uz redovnu fizikalnu terapiju, pomoglo mi je. Jashari je stigao u Milan nakon višetjednih pregovora, a odbio je ponude drugih klubova.

- Sanjao sam o tome da budem tu gdje jesam, u velikom klubu. Svi znaju koliko sam se želio pridružiti Milanu. Club Brugge je imao puno kontakata s drugim klubovima, ali ja sam imao jasnu viziju i vidio sebe samo u tom dresu.

Posebno se osvrnuo na Luku Modrića koji se također ljetos pridružio Milanu.

- Igranje s njim je nevjerojatno, ne samo za mene nego za sve u momčadi. Svi to mislimo u klubu, nevjerojatan je osjećaj gledati ga. Nas dvojica igramo na istoj poziciji i zaista mogu od njega puno naučiti. Ima fantastičnu tehniku, ali i sjajnu osobnost., koja se najbolje vidi u pristupu prema suigračima, rekao je Jashari pa nastavio sipati komplimente:

- Obično vezni igrači u njegovim godinama već budu u mirovini, dok on i dalje svaki dan radi na sebi s nevjerojatnom predanošću, ambicijom, motivacijom i disciplinom. Nevjerojatan je njegov pobjednički mentalitet, zaključio je Ardon Jashari, a njegove riječi izazvale su lavinu komentara na društvenim mrežama gdje je objavljen članak. Navijači su oduševljeni njegovim riječima i uglavnom se svi slažu da je Luka Milanu donio jednu dimenziju više.