Modrićev suigrač pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - prevarila

Rafael van der Vaart (42) ostavio je dubok trag u europskom nogometu kao jedan od najtalentiranijih nizozemskih veznjaka svoje generacije. Karijeru je započeo u Ajaxu, s kojim je vrlo mlad postao kapetan, a zatim je nosio dresove velikih klubova poput Hamburger SV-a, Real Madrida, Tottenhama i Betisa. Posebno je bio obožavan u Premier ligi, gdje je u dresu Tottenhama slovio za jednu od najvećih zvijezda momčadi.

U London je stigao u ljeto 2010. godine iz Reala Madrida, a ondje je dijelio svlačionicu s Lukom Modrićem, koji je tada već dvije sezone bio član Spursa. Njih dvojica zajedno su proveli dvije godine, sve do 2012., kada se Van der Vaart vratio u HSV, dok je Modrić nekoliko dana ranije potpisao za Real Madrid. Iako je u Tottenhamu Van der Vaart tada imao veći status zvijezde, često je javno isticao Modrićevu važnost za momčad i branio ga u trenucima kada je Hrvat u Madridu bio dočekan s određenom skepsom.

"Kad smo igrali skupa, zezao sam ga, govorio da nikad ne izlazi iz kuće, ne pije i slično, a ja sam pio i jeo, što se i vidi po meni. Imam 20 kila viška, a on još igra na visokoj razini! Jako ga poštujem", rekao je Van der Vaart prije dvije godine o Modriću.

A Van der Vaart je imao i buran privatni, a ne samo nogometni život. Bio je u braku sa Sylvie Meis (47), nizozemskom voditeljicom i manekenkom. S Van de Vaartom je bila u braku od 2005., te su im mediji brzo nadjenuli nadimak 'novi Beckhamovi'. On je bio uz nju tijekom najtežeg životnog razdoblja. Naime, imala je karcinom dojke, zbog čega je nogometaš odlučio pauzirati svoju karijeru i posvetiti se brizi o njoj.

No, samo godinu dana nakon što se izborila za život i pobijedila karcinom, nogometaš je otkrio da ga supruga vara s pilotom. To je kasnije i priznala javno, a brak se raspao nakon što ju je Rafael udario pred gostima.