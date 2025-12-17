Naši Portali
TRAŽI SAMO JEDNO

Atraktivna Kosovarka napravila kaos Niki Kovaču, evo tko je ona

Loredana Zefi
Foto: Instagram
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
17.12.2025.
u 11:41

Njemački tabloidi navode i kako je Loredana već pokušala napraviti pritisak preko medija, što je izazvalo nezadovoljstvo unutar kluba. U Dortmundu nisu sretni zbog potencijalnih nemira uoči ključnog dijela sezone.

Trener Borussije Dortmund Niko Kovač ima problema s igračkim kadrom i nedisciplinom. Tako je nedavno udaljio dvojicu igrača zbog kašnjenja na treninge. Jedan od problema vezan je uz Karima Adeyemija (23), jednu od najvećih zvijezda momčadi i njemačkog reprezentativca koji bi mogao napustiti klub zbog privatnih razloga.

Naime, njegova supruga Loredana Zefi (30), pjevačica kosovskog podrijetla, nezadovoljna je životom u Dortmundu te želi preseljenje u veći europski grad. Smatra da bi London, Madrid ili Pariz ponudili znatno bolje profesionalne mogućnosti, osobito za razvoj njezine glazbene karijere.

Adeyemi i Zefi u vezi su već nekoliko godina, a vjenčali su se 2023. godine. Sada se njihov brak, prema pisanju njemačkih medija, nalazi pred najvećim izazovom. I samom Adeyemiju odgovarala bi promjena sredine, no zbog Svjetskog prvenstva 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi savjetovano mu je da barem do kraja sezone ostane u Dortmundu, kako bi zadržao kontinuitet nastupa. Ostaje pitanje hoće li njegova supruga imati dovoljno strpljenja.

Situaciju dodatno otežava i raniji incident, kada je Adeyemi bio u problemima zbog ilegalnog posjedovanja oružja, što mu je već donijelo negativne bodove kod izbornika Juliana Nagelsmanna uoči kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo.

Tko je Loredana Zefi?

Loredana Zefi (rođena 1. rujna 1995.), poznata kao Loredana, kosovska je reperica i pjevačica. Proslavila se hitom Sonnenbrille, koji joj je donio veliki uspjeh u zemljama njemačkog govornog područja i zlatne naklade u Njemačkoj i Austriji. Godine 2018. potpisala je ugovor sa Sony Musicom i objavila hit Bonnie & Clyde s Mozzikom. Njezin debitantski album King Lori (2019.) i drugi album Medusa ostvarili su visoke pozicije na ljestvicama u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Tijekom karijere osvojila je brojne nagrade i smatra se jednom od najuspješnijih izvođačica regionalne rap scene.

Ključne riječi
Niko Kovač Loredana Zefi

