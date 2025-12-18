Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
FINALISSIMA

Određen datum konačnog susreta prvaka Europe i Južne Amerike

International Friendly - Argentina Training
Pablo Morano/REUTERS
VL
Autor
Hina
18.12.2025.
u 18:11

Španjolska i Argentina dosad su odigrale 14 utakmica, a obje su reprezentacije upisale po šest pobjeda

Nogometne reprezentacije Španjolske i Argentine, kao aktualni prvaci Europe i Južne Amerike, sučelit će se 27. ožujka sjedeće godine na Lusail stadionu u Katru u utakmici koja se popularno zove "Finalissima", objavila je u petak Uefa. 

Nogometne federacije Europe i Južne Amerike odlučile su 2021. obnoviti sučeljavanje prvaka dvaju kontinenata, pa je godinu dana kasnije na londonskom Wembleyju održana prva "Finalissima" u kojoj je Argentina pobijedila Italiju s 3-0.

Šok za Gvardiola i Kovačića: Manchester City će biti izbačen iz Premier lige?

Ovaj puta utakmica će se igrati na stadionu Lusail, 20 km udaljenom od Dohe, koji je ugostio finale SP 2022. u kojem je Argentina osvojila treći naslov svjetskog prvaka, pobijedivši nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca Francusku 4-2 (bilo je 3-3 nakon produžetaka).   

Španjolska i Argentina dosad su odigrale 14 utakmica, a obje su reprezentacije upisale po šest pobjeda. Posljednji puta su se sučelili u ožujku 2018. u prijeteljskoj utakmici u Madridu, a Španjolska je tada slavila sa 6-1.   
Ključne riječi
Finalissima argentinska nogometna reprezentacija Španjolska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!