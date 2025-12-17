Naši Portali
BRANIČ ASTON VILLE

Barcelona zainteresirana za stopera Paua Torresa

Premier League - Aston Villa v Arsenal
Andrew Couldridge/REUTERS
VL
Autor
Hina
17.12.2025.
u 14:21

Od ljeta ove godine Barcelona je u potrazi za ljevonogim stoperom, a kao moguće rješenje spominje se Pau Torres (28) iz Aston Ville, objavili su španjolski mediji.

Kada je Inigo Martinez otišao u saudijski Al-Nassr ovog ljeta, na stopersku poziciju je uskočio lijevi branič Gerard Martin. U katalonskom klubu to smatraju privremenim rješenjem, a dosad su se kao moguća pojačanja spominjali Nico Schlotterback iz Borussije Dortmund i Marc Guehi iz Crystal Palacea. 

Najnovije informacije govore da je "Blaugrana" zainteresirana za Paua Torresa, koji od ljeta 2023. nosi dres Aston Ville. Ljevonogi Torres je visok 192 cm i tehnički je dobro potkovan, a baš to treba Barci. 

U Aston Villi je standardni prvotimac i ugovorom je vezan za engleski klub do lipnja 2028. Iako u Aston Villi uživa veliko povjerenje trenera Unaija Emeryja, španjolski mediji tvrde da bi Torres bio spreman saslušati ponudu Barcelone.

Prije dolaska u Englesku igrao je za Villarreal, a za španjolsku reprezentaciju skupio je 24 nastupa. 
