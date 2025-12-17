Naši Portali
BRANIČ INTERA

Dumfries operirao gležanj lijeve noge, pauzira dva do tri mjeseca

Serie A - Inter Milan v Fiorentina
CLAUDIA GRECO/REUTERS
VL
Autor
Hina
17.12.2025.
u 15:00

Nizozemski reprezentativac je već dulje vrijeme imao problema s ozljedom gležnja i nakon konzultacija sa specijalistima odlučio je otići na operaciju. Dumfries je operiran u utorak u londonskoj "Fortius" klinici.

Desni branič Intera Denzel Dumfries (29) operirao je gležanj lijeve noge i bit će izvan terena dva do tri mjeseca, objavili su talijanski mediji.  

Dumfries je posljednju utakmicu odigrao 9. studenoga u domaćem prvenstvu protiv Lazija. Nakon toga trener Intera Cristian Chivu je na poziciji desnog braniča rotirao Luisa Henriquea i Carlosa Augusta.

Talijanski mediji procjenjuju kako će Inter u zimskom prijelaznom roku pokušati dovesti braniča koji će pokriti desni bok dok se Dumfries ne vrati na teren.
Ključne riječi
Inter Denzel Dumfries

