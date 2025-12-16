Nakon četiri mjeseca pauze Lukaku počeo trenirati

Belgijski centarfor Romelu Lukaku (32), koji je zbog ozljede pauzirao četiri mjeseca, počeo je trenirati i mogao bi zaigrati za Napoli ovog tjedna u Superkupu, koji se održava u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, objavili su talijanski mediji.

Lukaku je uoči početka ove sezone, sredinom kolovoza, ozlijedio bedreni mišić u prijateljskoj utakmici protiv Olympiacosa. Zbog toga je Napoli morao potražiti zamjenu i u ljetnom prijelaznom roku je iz Manchester Uniteda doveo danskog napadača Rasmusa Hojlunda.

Sa 89 pogodaka Lukaku je najbolji strijelac u povijesti belgijske reprezentacije. Član Napolija je od ljeta prošle godine i u 38 utakmica je ubilježio 14 golova i 11 asistencija.

U polufinalu talijanskog Superkupa Napoli igra protiv AC Milana (18. prosinca), a u drugom polufinalu sastaju se Bologna i Inter (19. prosinca). Finale je na rasporedu 22. prosinca.