NAPADAČ NAPOLIJA

Nakon četiri mjeseca pauze Lukaku počeo trenirati

KATAR 2022 - Susret Hrvatske i Belgije u 3. kolu Svjetskog prvenstva u Katru
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Hina
16.12.2025.
u 15:32

Lukaku je uoči početka ove sezone, sredinom kolovoza, ozlijedio bedreni mišić u prijateljskoj utakmici protiv Olympiacosa. Zbog toga je Napoli morao potražiti zamjenu i u ljetnom prijelaznom roku je iz Manchester Uniteda doveo danskog napadača Rasmusa Hojlunda.

Belgijski centarfor Romelu Lukaku (32), koji je zbog ozljede pauzirao četiri mjeseca, počeo je trenirati i mogao bi zaigrati za Napoli ovog tjedna u Superkupu, koji se održava u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, objavili su talijanski mediji.    

Sa 89 pogodaka Lukaku je najbolji strijelac u povijesti belgijske reprezentacije. Član Napolija je od ljeta prošle godine i u 38 utakmica je ubilježio 14 golova i 11 asistencija. 

U polufinalu talijanskog Superkupa Napoli igra protiv AC Milana (18. prosinca), a u drugom polufinalu sastaju se Bologna i Inter (19. prosinca). Finale je na rasporedu 22. prosinca.
