Milan želi dovesti igrača koji je razočarao u dosadašnjem dijelu sezone

Drugoplasirana momčad talijanskog prvenstva AC Milan želi u zimskom prijelaznom roku dovesti centarfora West Hama Nijemca Niclasa Fullkruga (32), objavili su britanski mediji.

Talijanski klub želi Fullkruga dovesti na polugodišnju posudbu s mogućnošću otkupa njegovog ugovora na kraju sezone. Londonskom klubu bi, pak, više odgovarala prodaja Fullkruga, jer bi tim novcem mogao financirati pojačanja u siječnju, procjenjuju britanski mediji. Osim Milana, za Fullkruga interes pokazuje i Wolfsburg.

Njemački centarfor je stigao u West Ham u ljeto prošle godine iz Borussije Dortmund, a engleski klub je za njega platio 27 milijuna eura odštete. Veći dio prošle sezone propustio je zbog ozljeda, te je zabio samo tri pogotka. U West Hamu su se nadali da će ove sezone Fullkrug pokazati formu iz sezone 2023/24., kada je upisao 15 golova i 10 asistencija.

No, uslijedilo je još jedno razočaranje. Fullkrug se ove sezone još nije upisao u strijelce u devet odigranih utakmica. Trener West Hama Nuno Espirito Santo ima sve manje povjerenja u njega i u posljednjih pet susreta Fullkrug je odigrao tek 28 minuta.

Za njemačku reprezentaciju Fullkrug je u 24 utakmice postigao 14 pogodaka.