Sve je gotovo! Perišić od idućeg tjedna službeno postaje igrač Tottenhama

Gotovo je! Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić odlazi iz Intera u redove Tottenhama, potvrdio je najtočniji svjetski izvor za nogometne transfere Fabrizio Romano.

"Ivan Perišić je sve dogovorio s Tottenhamom. Inter je primio informaciju da Ivan iduće godine neće biti s njima. Sve je dogovoreno za ugovor na dvije godine. Idući tjedan bi na rasporedu trebao biti liječnički pregled. Antoniju Conteu je Perišić bio prioritet", objavio je Romano na Twitteru.

Perišić se tako nakon sedam godina u Interu oprašta od kluba s kojim je osvojio jedan Scudetto (baš pod Conteom) te Kup i Superkup ove sezone, u kojima je bio glavni faktor Intera. Podsjetimo, u finalu Kupa je ove sezone s dva pogotka u produžecima donio Interu 4:2 pobjedu nad Juventusom.

Ivan Perisić’s set to join Tottenham, here we go! Full agreement set to be signed on a two year deal. Inter have received final communication. 🚨🇭🇷 #THFC



Medical could take place next week in London, once everything will be signed. Antonio Conte wanted Ivan as priority. pic.twitter.com/9s9Drlauha