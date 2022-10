Poznata Hrvatica proživjela pravu dramu: Bila sam izbezumljena od straha!

Donna Vekić proteklih se dana našla u središtu pozornosti zbog sjajnih partija koje pruža na teniskim terenima. Osječanka je prošlog tjedna nastupala na turniru u San Diegu, pritom pobijedila dvije igračice iz Top 10 (na putu do finala pobijedila je sedmu tenisačicu svijeta, Grkinju Mariju Sakkari u prvom kolu te petu na WTA ljestvici Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku u četvrtfinalu), da bi u finalu izgubila od prve tenisačice svijeta Poljakinje Ige Światek.

Donna je nakon toga imala malo vremena za odmor jer je pred njom bio nastup na turniru u Meksiku, gdje je nastavila s dobrim rezultatima pa je u prvom kolu pobijedila Brazilku Lauru Pigossi sa 6:4, 6:1.

Foto: Dan Hamilton/REUTERS Aug 8, 2022; Toronto, ON, Canada; Donna Vekic (CRO) plays a shot against Simona Halep (ROU) in first round play in the National Bank Open at Sobeys Stadium. Mandatory Credit: Dan Hamilton-USA TODAY Sports Photo: Dan Hamilton/REUTERS

A onda je na konferenciji za novinare otkrila da joj put u Guadalajaru nije prošao baš najbolje, doživjela je pravi šok vozeći se u helikopteru.

- Bilo je sve super, osim što su se vrata otvorila usred leta. Zapravo sam ja kriva jer dok smo sjedili prije početka leta bilo je jako vruće, pa sam malo otvorila vrata da uđe zrak. Valjda ih nisam dobro zatvorila. Deset minuta nakon početka leta vrata su se otvorila. Bila sam izbezumljena!, prepričala je Donna pa nastavila:

- Dečki iza mene su se također izbezumili zbog mene jer sam sjedila naprijed. Ali pilot je samo rekao: "No pasa nada. No pasa nada."

Srećom, ekipa u helikopteru dobro je reagirala, zatvorili su vrata i uspješno stigli na svoje odredište, a naša tenisačica može se posvetiti mečevima i nadati se dobrim nastupima. Bodovi osvojeni u San Diegu pogurali su Donnu za 30-ak mjesta na WTA listi pa je od jučer ponovno u Top 50 svjetskog ženskog tenisa, preciznije našla se na 47. poziciji, sedam mjesta iza naše najbolje plasirane tenisačice Petre Martić. Nastavi li igrati u tom ritmu, Donna bi mogla ponoviti svoj najbolji renking karijere - 19. mjesto.

