Poznata Hrvatica (22) proputovala pola svijeta u 2025. godini, pohvalila se na Instagramu

Iza svakog sportskog uspjeha stoje sati napornog rada, a u svijetu profesionalnog tenisa to podrazumijeva i gotovo neprekidan život na putu. Najbolji dokaz za to je objava jedne od najperspektivnijih hrvatskih tenisačica, 22-godišnje Antonije Ružić, koja je na svom Instagram profilu sažela svoju 2025. godinu u brojkama. Mlada Međimurka izračunala je da je u proteklih 12 mjeseci prešla nevjerojatnih 92.629 kilometara kako bi nastupila na 26 turnira na četiri kontinenta. Tomu je pridodala i dva nastupa u kvalifikacijama za Billie Jean King Cup.

Taj golemi napor i odricanje donijeli su i rezultate karijere. Antonia je sezonu započela kao 145. igračica svijeta, a završava je kao 70. tenisačica na WTA ljestvici, ostvarivši skok od čak 75 mjesta. Tijekom godine odigrala je ukupno 78 pojedinačnih mečeva, uz sjajan omjer od 47 pobjeda i samo 25 poraza. Naporan ritam putovanja i natjecanja očito se isplatio, jer je 2025. godina postala prekretnica u njezinoj profesionalnoj karijeri.

Vrhunac sezone za tenisačicu iz Orehovice dogodio se 9. lipnja kada je prvi put u karijeri ušla u Top 100, ispunivši jedan od svojih glavnih ciljeva. Nedugo zatim, 25. kolovoza, dosegla je i svoj najbolji plasman, 69. mjesto na svijetu. Godinu će pamtiti i po svom prvom nastupu u glavnom ždrijebu jednog Grand Slam turnira, na US Openu, te po drugom WTA četvrtfinalu u karijeri, koje je izborila na jakom turniru serije 500 u Monterreyu.

Njezin put do vrha bio je sustavan. Profesionalnu karijeru gradi od 2019. pod vodstvom trenera Juraja Dusparića, a već je 2024. ostvarila prvo WTA četvrtfinale. Do sada je u karijeri ostvarila 206 pobjeda, zaradivši od turnirskih nagrada oko pola milijuna eura. Da se radi o iznimnom talentu, prepoznao je i Hrvatski olimpijski odbor koji joj je još 2019. godine dodijelio prestižnu Nagradu Dražen Petrović za mlade sportaše.

Vremena za odmor nema puno. Nakon kratke pauze za Božić, Antonia već 26. prosinca putuje u Australiju na pripreme za Australian Open. Tamo će 20. siječnja proslaviti i svoj 23. rođendan, nadajući se nastavku uspješnog niza.