Zvijezda Hajduka na radaru Engleza? Otkrivaju i što je s transferom vatrenog

Priča o transferu veznjaka Rijeke i hrvatskog reprezentativca Tonija Fruka u Arsenal posljednjih je dana bila glavna tema, no ugledni engleski portal Football.London sada tvrdi kako u tim glasinama "nema nikakve supstance". Prema njihovim informacijama, Arsenal nije vodio razgovore o dovođenju 24-godišnjeg Hrvata i to se vjerojatno neće promijeniti. Razlog je jasan: momčad Mikela Artete već je popunjena na poziciji "desetke", gdje su kapetan Martin Odegaard i Eberechi Eze, a klub polaže velike nade i u 18-godišnjeg Ethana Nwanerija, zbog čega za Fruka trenutno nema mjesta.

Glasine su, čini se, potaknute nedavnim boravkom Frukovog agenta Andyja Bare u Londonu, gdje se sastajao s drugim zainteresiranim klubovima. Iako Arsenal nije bio među njima, interes iz Premier lige zaista postoji. Engleski izvori navode kako su Brighton i Everton obavili tek preliminarne, rutinske provjere, no prerano je govoriti o bilo kakvim ozbiljnijim potezima. Za Frukove usluge, čija se vrijednost procjenjuje na oko 15 milijuna eura, navodno su zainteresirani i španjolski Atletico Madrid te portugalska Benfica. Fruk, koji ove sezone igra u sjajnoj formi, trenutno je fokusiran na Rijeku.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dok je priča o Fuku i Arsenalu demantirana, engleski izvori potvrđuju da drugi HNL talent privlači veliku pažnju s Otoka. Riječ je o 18-godišnjem stoperu Hajduka, Branimiru Mlačiću, kojeg prema istim navodima aktivno prate skauti slavnog Liverpoola. Za razliku od špekulacija vezanih za veznjaka Rijeke, interes "Redsa" za mladog hajdukovca predstavljen je kao stvarna i provjerena informacija, što je veliko priznanje za njegov talent i rad te potvrda da se HNL pomno prati u najjačim europskim ligama.

Ipak, Liverpool nije jedini, a čini se ni najkonkretniji u utrci za Mlačićem. Prema izvješćima iz Italije, milanski Inter je najdalje odmaknuo u pregovorima te je navodno blizu finalizacije dogovora vrijednog oko 5 milijuna eura. Sportski direktor Intera želi ubrzati posao kako bi preduhitrio konkurenciju, koja uključuje još i Marseille. Razmatraju se dvije opcije: da Mlačić odmah preseli u Milano i priključi se mladoj momčadi ili da ostane na posudbi u Hajduku. S Poljuda su poručili kako klub nije u financijskim poteškoćama te da nema pritiska za prodajom, što im daje snažnu pregovaračku poziciju.