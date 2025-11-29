Naši Portali
Španjolska liga

Pobjeda Barcelone, dva pogotka Danija Olma

LaLiga - FC Barcelona v Deportivo Alaves
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Hina
29.11.2025.
u 19:08

Ovom pobjedom Barcelona se vratila na prvo mjesto ljestvice, sada s dva boda prednosti pred Real Madridom, koji ima utakmicu manje.

Nogometaši Barcelone očekivano su upisali novu pobjedu u španjolskoj La Ligi. Na svom Camp Nou svladali su Alaves s 3-1 u susretu 14. kola. U šokantnom početku, gosti su poveli već u prvom napadu. U prvoj minuti Ibanez je zatresao domaću mrežu. Međutim, Barcelona je uspjela preokrenuti rezultat do kraja prvog poluvremena. Lamine Yamal izjednačio je u 8. minuti, a Dani Olmo je u 26. minuti doveo domaćine u vodstvo. Konačnih 3-1 postavio je Olmo u 93. minuti.

U prvom subotnjem ogledu 14. kola La Lige, Mallorca i Osasuna odigrali su 2-2. Nakon tvrde i nervozne prve polovice utakmice, koja je bila bez većih prilika, domaćin je prelomio utakmicu na početku drugog poluvremena. Dvostruki strijelac bio je Muriqi, koji je u 62. minuti realizirao jedanaesterac za 1-0, a samo četiri minute kasnije povisio na 2-0.

Međutim, Osasuna je sjajnom završnicom uspjela izjednačiti. Raul Garcia smanjio je na 1-2 u 83. minuti, a Boyomo je u 92. minuti izjednačio na 2-2 s volejom iz okreta.

Mallorca je napredovala na 15. mjesto ljestvice, dok Osasuna ostaje na 17. poziciji. Hrvatski napadač Ante Budimir igrao je za Osasunu do 71. minute.
