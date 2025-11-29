Joško Gvardiol zabio u pobjedi Manchester Cityja

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol postigao je gol za Manchester City u 3-2 domaćoj pobjedi protiv Leeds Uniteda u susretu 13. kola engleskog prvenstva.

Gvardiol, koji je odigrao cijeli susret, doveo je svoj tim u vodstvo od 2-0 u 25. minuti. Prije toga, Foden je već u prvoj minuti zabio prvi gol za City. Ipak, Leeds je u nastavku preko Calvert-Lewina (49. minuta) i Nmeche (68. minuta) izjednačio na 2-2. No, Foden je svojim drugim golom na utakmici u prvoj minuti sudačke nadoknade donio pobjedu svom sastavu i osigurao tri boda za City.

Mateo Kovačić, zbog ozljede, nije bio na raspolaganju treneru za ovaj susret.

Ovom pobjedom Manchester City je stigao na drugo mjesto ljestvice sa 25 bodova, četiri manje od vodećeg Arsenala, dok ima dva više od trećeg Chelseaja, čiji susret protiv Arsenala slijedi u nedjelju.

Leeds se nalazi na 18. mjestu sa 11 osvojenih bodova.

REZULTATI 13. KOLA:

Brentford - Burnley 3-1 (Igor Thiago 81-11m, 86; Ouattara 90+2 / Flemming 85-11m)

Manchester City - Leeds United 3-2 (Foden 1, 90+1; Gvardiol 25 / Calvert-Lewin 49, Nmecha 68)

Sunderland - Bournemouth 3-2 (Le Fee 30-11m, Traore 46, Brobbey 69 / Adli 7, Adam...)