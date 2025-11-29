Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 135
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Premiership

Joško Gvardiol zabio u pobjedi Manchester Cityja

Premier League - Manchester City v Leeds United
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
29.11.2025.
u 18:43

Mateo Kovačić, zbog ozljede, nije bio na raspolaganju treneru za ovaj susret

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol postigao je gol za Manchester City u 3-2 domaćoj pobjedi protiv Leeds Uniteda u susretu 13. kola engleskog prvenstva.

Gvardiol, koji je odigrao cijeli susret, doveo je svoj tim u vodstvo od 2-0 u 25. minuti. Prije toga, Foden je već u prvoj minuti zabio prvi gol za City. Ipak, Leeds je u nastavku preko Calvert-Lewina (49. minuta) i Nmeche (68. minuta) izjednačio na 2-2. No, Foden je svojim drugim golom na utakmici u prvoj minuti sudačke nadoknade donio pobjedu svom sastavu i osigurao tri boda za City.

Mateo Kovačić, zbog ozljede, nije bio na raspolaganju treneru za ovaj susret.

Ovom pobjedom Manchester City je stigao na drugo mjesto ljestvice sa 25 bodova, četiri manje od vodećeg Arsenala, dok ima dva više od trećeg Chelseaja, čiji susret protiv Arsenala slijedi u nedjelju.

Leeds se nalazi na 18. mjestu sa 11 osvojenih bodova.

REZULTATI 13. KOLA:

Brentford - Burnley 3-1 (Igor Thiago 81-11m, 86; Ouattara 90+2 / Flemming 85-11m)

Manchester City - Leeds United 3-2 (Foden 1, 90+1; Gvardiol 25 / Calvert-Lewin 49, Nmecha 68)

Sunderland - Bournemouth 3-2 (Le Fee 30-11m, Traore 46, Brobbey 69 / Adli 7, Adam...)

Ključne riječi
Leeds Premiership Manchester City Joško Gvardiol

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja