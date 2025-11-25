UŽIVO Mitski spektakl u Londonu, Gvardiol na klupi Cityja, bivši izbornik na teškom zadatku

Chelsea: Sanchez - Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella - James, Caicedo - Neto, Fernandez, Garnacho - Estevao
Barcelona: Garcia - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Garcia, de Jong - Yamal, Fermin, Torres - Lewandowski
Chelsea - Barcelona: Arena Sport 1
Manchester City - Bayer Leverkusen: Arena Sport 3
Borussia Dortmund - Villarreal: Arena Sport 4
Marseille - Newcastle: Arena Sport 6
Napoli - Qarabag: Arena Sport 7
Bodo/Glimt - Juventus: Arena Sport 8
Slavia Prag - Athletic Bilbao: Arena Sport 9
Evo kako sada izgleda ljestvica Lige prvaka:
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama su utakmice 5. kola Lige prvaka. S posebnom pažnjom pratit ćemo mitski obračun između Chelseaja i Barcelone, koji krasi jedno od najvećih rivalstava na europskoj sceni. U akciji je večeras i Joško Gvardiol koji na Etihadu sa svojim Manchester Cityjem dočekuje Bayer Leverkusen.
Reagirajte na vrijeme: Ovih šest simptoma raka debelog crijeva ne smijete ignorirati
Snimio što ga je zateklo nakon nekoliko dana u novogradnji od 3400 eura i šokirao mnoge: 'Treba ih zabraniti doživotno'
Tko i zašto proizvodi narativ o fašizaciji hrvatskog društva
Znate li što smo primijetili na početku Dinamove utakmice? Neka opravdanja zaista su glupa
Potpuni kaos oko američko-ruskog plana: 'Granice Ukrajine ne mogu se mijenjati silom'
Ivanović sjedio na klupi u pobjedi Benfice, Mourinho ga je opet zaboravio
U susretu petog kola Lige prvaka Benfica je na gostovanju pobijedila Ajax sa 2-0, dok je Union Saint-Gilloise u Istanbulu porazio Galatasaray sa 1-0
VIDEO Jurić ušao u žustru svađu s igračem, uhvatio ga za ruku, kamere ulovile zanimljiv detalj
Pobjeda Atalante nad Marseilleom u Ligi prvaka ostala je u sjeni žestokog sukoba između trenera Ivana Jurića i nigerijske zvijezde Ademole Lookmana. Dok hrvatski strateg smiruje tenzije, povijest sukoba ovog igrača sugerira dublje probleme
'Ništa spektakularno': Englezi oštri prema Jošku Gvardiolu, evo što mu zamjeraju
Manchester City je u Ligi prvaka uvjerljivo svladao Borussiju Dortmund s 4:1, a hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol odigrao je cijelu utakmicu. Engleski mediji ocijenili su njegov nastup uglavnom pozitivno, opisujući ga kao solidan i zadovoljavajuć, ali ne i bez prostora za napredak
Goropadni City utrpao četiri komada Kovaču i Borussiji, VAR spriječio senzaciju Bruggea
Među svim tim iznenađenjima, daleko najspektakularnija utakmica je bila ona Club Bruggea i Barcelone, u kojoj je belgijski klub iznenađujuće oduzeo bodove u sjajnom 3:3 remiju.
Oršićev Pafos senzacionalno srušio Villarreal, Chelsea šokiran na gostovanju u Azerbajdžanu
Nakon dva remija i jednog poraza do povijesne pobjede u Ligi prvaka je stigao ciparski Pafos koji je kao domaćin u Limassolu svladao Villarreal s 1-0. Nakon tvrdog prvog dijela u kojem je nešto bolji bio španjolski sastav, domaćin je jedini gol zabio početkom drugog poluvremena, u 47. minuti.
Hrvat kojeg zazivaju na golu vatrenih katastrofalno griješio pa pokušao objasniti što mu se dogodilo
"Pokušao sam dati sve od sebe. Teško mi je objasniti što se dogodilo. Želio sam najbolje za momčad, ali sam to možda prejako želio", rekao je Kotarski
Hrvatu prijeti otkaz? Već pleše po rubu, evo gdje možete pogledati 'utakmicu istine'
Šest hrvatskih nogometaša i dvojica naših trenera danas su sa svojim klubovima u akciji u sklopu četvrtog kola Lige prvaka
Liverpool srušio Real, Bayern pobijedio u pariškoj drami, teška večer za Kotarskog, remi Perišića
Bayern je izdominirao čitavu utakmicu na Parku prinčeva iako je cijelo drugo poluvrijeme igrao s igračem manje. Gol Mac Allistera riješio utakmicu na Anfieldu
VIDEO Katastrofalna večer za vratara vatrenih u Ligi prvaka, primio je četiri komada
Tottenham je u utakmici Lige prvaka na domaćem terenu poveo protiv Kopenhagena, a ključni trenutak dogodio se u 19. minuti. Hrvatski vratar Dominik Kotarski napravio je veliku pogrešku koju je Brennan Johnson pretvorio u vodeći pogodak za Spurse
VIDEO Što se ovdje dogodilo? Zabio dva gola prvaku Europe pa nakon pomračenja uma dobio crveni
U derbiju 4. kola Lige prvaka između PSG-a i Bayerna, kolumbijski nogometaš Luis Diaz bio je centralna figura. U samo pola sata postigao je dva pogotka za vodstvo Bavaraca, da bi na kraju prvog poluvremena bio isključen zbog stravičnog prekršaja
Manchester City: Trafford - Khusanov, Stones, Ake, Ait Nouri - Lewis, Gonzalez - Bobb, Reijnders, Marmoush - Haaland
Bayer Leverkusen: Flekken - Quansah, Bade, Belocian - Kofane, Maza, Garcia, Grimaldo - Tillman, Poku - Schick