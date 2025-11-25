UŽIVO Mitski spektakl u Londonu, Gvardiol na klupi Cityja, bivši izbornik na teškom zadatku

LIGA PRVAKA

Oršićev Pafos senzacionalno srušio Villarreal, Chelsea šokiran na gostovanju u Azerbajdžanu

Nakon dva remija i jednog poraza do povijesne pobjede u Ligi prvaka je stigao ciparski Pafos koji je kao domaćin u Limassolu svladao Villarreal s 1-0. Nakon tvrdog prvog dijela u kojem je nešto bolji bio španjolski sastav, domaćin je jedini gol zabio početkom drugog poluvremena, u 47. minuti.