VEČER LIGE PRVAKA

UŽIVO Mitski spektakl u Londonu, Gvardiol na klupi Cityja, bivši izbornik na teškom zadatku

Reuters/Andrew Couldridge
25.11.2025. u 19:58
Utakmice 5. kola Lige prvaka pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
CHELSEA
0-0
BARCELONA
Liga prvaka - 5. kolo, 21.00, Stamford Bridge, London
GVARDIOL NA KLUPI

Manchester City: Trafford - Khusanov, Stones, Ake, Ait Nouri - Lewis, Gonzalez - Bobb, Reijnders, Marmoush - Haaland

Bayer Leverkusen: Flekken - Quansah, Bade, Belocian - Kofane, Maza, Garcia, Grimaldo - Tillman, Poku - Schick

CHELSEA - BARCELONA

Chelsea: Sanchez - Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella - James, Caicedo - Neto, Fernandez, Garnacho - Estevao

Barcelona: Garcia - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Garcia, de Jong - Yamal, Fermin, Torres - Lewandowski

GDJE GLEDATI?

Chelsea - Barcelona: Arena Sport 1
Manchester City - Bayer Leverkusen: Arena Sport 3
Borussia Dortmund - Villarreal: Arena Sport 4
Marseille - Newcastle: Arena Sport 6
Napoli - Qarabag: Arena Sport 7
Bodo/Glimt - Juventus: Arena Sport 8
Slavia Prag - Athletic Bilbao: Arena Sport 9

LJESTVICA

Evo kako sada izgleda ljestvica Lige prvaka:
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama su utakmice 5. kola Lige prvaka. S posebnom pažnjom pratit ćemo mitski obračun između Chelseaja i Barcelone, koji krasi jedno od najvećih rivalstava na europskoj sceni. U akciji je večeras i Joško Gvardiol koji na Etihadu sa svojim Manchester Cityjem dočekuje Bayer Leverkusen.

