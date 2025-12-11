Ni sjajni Dončić nije im pomogao: Lakersi ispali od San Antonija, prošla i Oklahoma

San Antonio su u gostima sa 132-119 bili bolji od Lakersa, a do pobjede ih je predvodio Stephon Castle s 30 poena i 10 skokova. De'Aaron Fox je dodao 20 poena, Keldon Johnson postigao je 17 poena i uhvatio osam skokova, Harrison Barnes i Julian Champagnie imali su po 16 poena za San Antonio kojima je ovo deveta pobjeda u posljednjih 12 utakmica, a sve to bez Victoryja Wembanyame, koji je i dalje izvan terena zbog ozljede lista. Kod Lakersa najbolji je bio Luka Dončić s 35 ubačaja i imao osam asistencija, dok je Marcus Smart dodao 26 poena nakon povratka nakon ozljede leđa. LeBron James završio je s 19 poena i 15 skokova, a Austin Reaves dodao je 15 poena, osam skokova i sedam asistencija za Los Angeles.

Spursi su preuzeli vodstvo serijom 20-4 između kraja prve četvrtine i početka druge te su poveli 47-30, 9:14 minuta prije poluvremena. San Antonio je u drugoj četvrtini vodio s čak 18 poena razlike i na odmor otišao s vodstvom 70-58. San Antonio je deset minuta prije kraja treće četvrtine imao prednost od 20 koševa (80-60), a u tom razdoblju povećao je vodstvo na 85-63 prije nego što je u četvrtu četvrtinu ušao s vodstvom od 104-87 nakon trice Foxa. Los Angeles je krenuo u napad pred kraj utakmice, smanjivši zaostatak na 122-114 tricom Reavesa nešto manje od četiri minute prije kraja, čime je završio seriju 18-4. Castle je osigurao pobjedu tricom 1:41 minuta prije kraja za vodstvo od 130-116.

Oklahoma City Thunder su upisali 16. uzastopnu pobjedu svladavši kod kuće s visokih 138-98 Phoenix Sunse kojima je ovo najteži poraz u povijesti franšize. Shai Gilgeous-Alexander postigao je 28 poena za Oklahoma City koji će se suočiti sa San Antoniom u polufinalu u subotu u Las Vegasu. Sunsi su vodili s 12 koševa razlike četiri minute prije kraja prvog poluvremena, a onda je Luguentz Dort pogodio tricu i započeo seriju od 20-6 do kraja poluvremena. Oklahoma City je na poluvrijeme otišla s vodstvom od 74-48. Prednost Oklahoma Cityja nastavila se povećavati u trećoj četvrtini u kojoj Phoenix nije zabio koš iz igre u više od prvih tri i pol minute. Thunder je postigao 16 od svojih 36 poena u trećoj četvrtini iz devet izgubljenih lopti Sunsa i završio večer s 34 poena iz 21 izgubljene lopte.

Ovih 89 poena bio je najmanji broj poena Phoenixa ove sezone. Oklahoma City je šutirao 59,1 posto iz igre, što je njihov drugi najbolji šuterski učinak u sezoni. Chet Holmgren pogodio je sva četiri pokušaja iza trice i završio s 24 poena. Jalen Williams dodao je 15 poena. Gilgeous-Alexander je šutirao 11 od 15 iz igre i dodao osam asistencija. Kod Phoenixa najbolji je bio Dillon Brooks koji je zabio 16 koševa. Jordan Goodwin dodao je 15 poena, a Jamaree Bouyea 14.