Lijepa gesta: Nogometaši Betisa uoči utakmice s Dinamom poklonili se Draženu Petroviću

Na dan utakmice između nogometaša Dinama i Betisa, delegacija španjolskog prvoligaša posjetila je Muzejsko memorijalni centar Dražen Petrović. A do toga je došlo zahvaljujući sportskim novinarima iz Seville koji su u drugoj polovici 90-ih godina pratili tamošnji košarkaški kluba (tada po imenu Caja San Fernando) i kojeg je dvije sezone uspješno vodio Draženov brat Aleksandar Petrović.

- Posljednjih godina Betis je bio sponzor klubu kojem sam ja bio trener između 1995. i 1997. Imali smo dvije fantastične godine, dospjeli smo u finale španjolskog prvenstva a igrali smo i Euroligu u kojoj smo prošli skupinu prvog kruga i to je bilo prvi put da je jednom euroligaškom debitantu to pošlo za rukom. Novinari koji te događaje pamte a sada prate tamošnji nogometni klub su me nazvali i pitali možemo li organizirati njihov posjet Muzeju - ispričao nam je Aco Petrović čiji je sin Marko u stričevu muzeju zaposlenik.

A goste iz Seville dočekala je i Draženova majka Biserka koja je delegaciji predvođenom s predsjednikom kluba Angelom Harom Garcijom poklonila Draženov dres iz reprezentacije i Cibone te loptu s njegovim likom.

- Premda je Dražen u Španjolskoj proveo samo jednu godinu ali ju je proveo na intenzivan način i ostavio je snažan trag i zato su Španjolci u Draženovu muzeju česti gosti. Uostalom, to je jedan od rijetkih sportskih muzeja u Europi koji je posvećen sportašu pojedincu i kao takav uvijek izaziva zanimanje sportu naklonjenih gostiju ovog grada - kazao je Aco koji žali što gosti iz Seville nisu bili u prilici vidjeti i Draženovu figuru od visokootpornog silikona.

- Nadam se da će se naći rješenje za tu figuru jer prava je šteta da takav jedan atraktivan eksponat, čami u nekom depou, da nije dostupan oku posjetitelja Muzeja. I zato se nadam da će se i u svezi s tim pronaći neko rješenje - dodao je Aco.