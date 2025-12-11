Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
DOBILI DRAŽENOVE DRESOVE

Lijepa gesta: Nogometaši Betisa uoči utakmice s Dinamom poklonili se Draženu Petroviću

Privatna arhiva
Autor
Dražen Brajdić
11.12.2025.
u 15:14

Vodstvo Real Betisa dogovorilo je posjet Muzeju preko Draženova brata Ace Petrovića koji je u drugoj polovici 90-ih godina bio trener košarkaškog euroligaša iz Seville

Na dan utakmice između nogometaša Dinama i Betisa, delegacija španjolskog prvoligaša posjetila je Muzejsko memorijalni centar Dražen Petrović. A do toga je došlo zahvaljujući sportskim novinarima iz Seville koji su u drugoj polovici 90-ih godina pratili tamošnji košarkaški kluba (tada po imenu Caja San Fernando) i kojeg je dvije sezone uspješno vodio Draženov brat Aleksandar Petrović.

- Posljednjih godina Betis je bio sponzor klubu kojem sam ja bio trener između 1995. i 1997. Imali smo dvije fantastične godine, dospjeli smo u finale španjolskog prvenstva a igrali smo i Euroligu u kojoj smo prošli skupinu prvog kruga i to je bilo prvi put da je jednom euroligaškom debitantu to pošlo za rukom. Novinari koji te događaje pamte a sada prate tamošnji nogometni klub su me nazvali i pitali možemo li organizirati njihov posjet Muzeju - ispričao nam je Aco Petrović čiji je sin Marko u stričevu muzeju zaposlenik.

A goste iz Seville dočekala je i Draženova majka Biserka koja je delegaciji predvođenom s predsjednikom kluba Angelom Harom Garcijom poklonila Draženov dres iz reprezentacije i Cibone te loptu s njegovim likom.

- Premda je Dražen u Španjolskoj proveo samo jednu godinu ali ju je proveo na intenzivan način i ostavio je snažan trag i zato su Španjolci u Draženovu muzeju česti gosti. Uostalom, to je jedan od rijetkih sportskih muzeja u Europi koji je posvećen sportašu pojedincu i kao takav uvijek izaziva zanimanje sportu naklonjenih gostiju ovog grada - kazao je Aco koji žali što gosti iz Seville nisu bili u prilici vidjeti i Draženovu figuru od visokootpornog silikona.

- Nadam se da će se naći rješenje za tu figuru jer prava je šteta da takav jedan atraktivan eksponat, čami u nekom depou, da nije dostupan oku posjetitelja Muzeja. I zato se nadam da će se i u svezi s tim pronaći neko rješenje - dodao je Aco.
Ključne riječi
Aco Petrović Draženov muzej Dražen Petrović košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!