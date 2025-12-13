Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
PREMIJER LIGA

Split ubacio 116 poena Dinamu i preuzeo vrh ljestvice

Split: Split i Igokea sastali se na Gripama na utakmici AdmiralBet ABA lige
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
13.12.2025.
u 22:02

Split je na vrhu ljestvice s omjerom pobjeda i poraza 10-1, ispred Zadra koji je na 9-1 uoči domaćeg dvoboja protiv Alkara u nedjelju

Košarkaši Splita u susretu su 11. kola prvenstva Hrvatske ostvarili 10. pobjedu svladavši kao gosti Dinamo-Zagreb sa 116-103 (26-20, 29-25, 31-30, 30-28).

Antonio Jordano je sa 26 koševa bio najefikasniji kod Splita, dok je Ivan Novačić ubacio 20 za domaće.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Split je na vrhu ljestvice s omjerom pobjeda i poraza 10-1, ispred Zadra koji je na 9-1 uoči domaćeg dvoboja protiv Alkara u nedjelju, dok je Dinamo-Zagreb na 4-7.

Mnogo je bilo zanimljivije u Rijeci gdje je Kvarner 2010 svladao Samobor sa 88-85 (26-22, 21-23, 21-23, 20-17) tricom Filipa Vujičića tri sekunde prije isteka vremena. Vujičić je bio i najefikasniji kod domaćih sa 21 poenom, 20 je dodao Petar Ogrizović, dok je Luka Krajnović zabio 20 za goste.

Samobor je na omjeru 6-5, a Kvarner 2010 na 5-6.
Ključne riječi
KK Dinamo Zagreb Premijer liga KK Split

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!