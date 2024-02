'Ovo će biti najnapetija završnica HNL-a ikada. Dinamo se muči u svim segmentima nogometne igre'

Lijepa je igračka karijera iza Marka Babića, nekadašnji hrvatski reprezentativac s 40 nastupa igrao je u reprezentativnim klubovima. Krenuo je u svom Osijeku, pa je za dva milijuna eura prešao u Bayer Leverkusen, a nakon sedam godina u Njemačkoj preselio u Betis, klub s kojim će Dinamo u četvrtak igrati prvu utakmicu šesnaestine finala Konferencijske lige. Napomenimo da je Babić još igrao za Herthu, Real Zaragozu i LASK.

No, nas je najviše zanimao Betis, klub koji je trenutačno na šestom mjestu španjolske lige, na poziciji koja ga vodi u kvalifikacije Konferencijske lige. Markova sjećanja na boravak u tom klubu iz Seville iznimno su pozitivna, iako nije puno igrao.

– Bilo mi je fantastično, dvije i pol godine bio sam tamo i baš mi je bilo jako lijepo – kaže nam Marko Babić.

Počeo je i Betis 'šepati'

Betis ima velike ambicije u Konferencijskoj ligi, njihovi čelnici govore da to natjecanje žele osvojiti, a sad im je prva prepreka Dinamo, prva se utakmica igra u četvrtak u 21 sat u Sevilli.

– Dobri su u posljednjih nekoliko sezona, posložili su se i meni izgledaju jako dobro, imaju jako dobru atmosferu, to je klub u kojem se stvarno lijepo može raditi. Vidio sam da su ambiciozni i u Konferencijskoj ligi, na to imaju puno pravo.

Veliko je rivalstvo između Betisa i Seville, hoće li navijači Seville navijati za Dinamo?

– Ne znam hoće li navijati za Dinamo, ali za Betis neće, haha. To je baš veliko, ali i lijepo rivalstvo u gradu.

Za Dinamo je možda veći problem od Betisa on sam, igra vrlo promjenjivo, više loše nego dobro i zato 'šepa' i u domaćem prvenstvu. Što može Dinamo u te dvije utakmice, ima li izgleda?

– Uvijek ima izgleda, pa nogomet je to, a u njemu ne pobjeđuju uvijek bolji. Iako sam rekao da mi Betis izgleda jako dobro u posljednje vrijeme, i oni su u španjolskoj ligi počeli malo 'šepati'. Odlično su krenuli, no onda im se počelo događati da izgube ili remiziraju u utakmicama u kakvima su prije pobjeđivali, nisu ni oni trenutačno na sto posto – priča Babić, koji nije imao savjet za Dinamo o tome kako igrati protiv njegova bivšeg kluba, kaže da ih nije dovoljno gledao da bi mogao objektivno prosuditi.

No, u pravu je kad kaže da je Betis odlično krenuo pa onda počeo zastajkivati, tako je bilo i u Europskoj ligi, u skupini s Rangersima, praškom Spartom i ciparskim Arisom imao je tri pobjede, ali i tri poraza, dva u posljednja dva kola, u Pragu i kod kuće od Rangersa i to ih je koštalo jednog od prva dva mjesta u skupini, pa su kao trećeplasirani otišli u šesnaestinu finala Konferencijske lige i dočekali Dinamo.

Ako i nije puno gledao Betis, vidio je kako izgleda Dinamo.

– Dinamo se muči u svim segmentima nogometne igre, ovo je za plave vrlo turbulentna sezona. Nikako se ne uspijevaju ustaliti kao momčad, nikako pronaći tih najboljih jedanaest koji će onda vući do kraja. Sigurno da Dinamu sad nije jednostavo, ali velike su momčadi velike zato što i u teškim trenucima uspijevaju biti pravi.

U Osijeku valja samo stadion

Ova sezona naše lige svima je vrlo zanimljiva jer je vrlo neizvjesna, kakav rasplet očekujete?

– Zasad je jako neizvjesno i bit će tako do samog kraja prvenstva, osim ako se netko baš ne odvoji, iako to ne očekujem. No, oni koji u favorite uz Dinamo i Hajduk nisu ubrojili i Rijeku, prevarili su se, sad smo dobili potvrdu da su oni ozbiljni kandidati za naslov prvaka, dobro igraju. U svakom slučaju čini se da će završnica biti najzanimljiva dosad.

No, njegov Osijek puno je zaostao za vodećim trojcem, za trećeplasiranim Dinamom zaostaje deset bodova, s tim da plavi imaju i utakmicu manje, a Osječanima za vrat puše Lokomotiva koja bi mogla preoteti tu četvrtu poziciju, ugroziti odlazak u europske kvalifikacije.

– Nažalost, nije u toj priči o borbi za naslov prvaka.

Pa što ne 'štima' u Osijeku?

– Uh, pa tamo valjaju samo stadion i pomoćni tereni – zaključio je Marko Babić.