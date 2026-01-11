Barcelona zaradila lijepu cifru za svoju 105. pobjedu nad Realom

Nogometaši Barcelone pobijedili su Real Madrid u finalu španjolskog Superkupa i tako osvojili prvi domaći trofej u 2026. godini. U prvih pola sata nije bilo previše zanimljivosti, a onda je Raphinha doveo Barcelonu u vodstvo u 36. minuti, nakon što su Vinicius Junior i Gonzalo Garcia promašili velike prilike za Kraljevski klub.

Nije se dugo čekalo na odgovor Reala pa je Vinicius Junior izjednačio u drugoj minuti sudačke nadoknade samo da bi već u sljedećoj akciji Robert Lewandowski vratio Barcu u vodstvo. Za potpuni kaos u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena pobrinuo se Gonzalo Garcia koji je u šestoj minuti sudčevog dodatka ponovno izjednačio. Pobjedu Barcelonu donio je Raphinha svojim drugim golom u 73. minuti.

Barcelona je za pobjedu uz trofej dobila i nagradu od dva milijuna eura koja se pridodaje iznosu od šest milijuna koji je dosad zaradila kroz natjecanje. Real je pak dobio 1.4 milijuna eura za drugo mjesto te je ukupno zaradio 7.4 milijuna eura.

Barceloni je ovo bio 16. naslov pobjednika Superkupa, dok njen najveći rival ima tri manje. Real i dalje vodi po broju pobjeda u najvećem derbiju svjetskog nogometa sa 106, a Barca sada ima samo jednu manje. 52 puta je El Clasico završio bez pobjednika.