VIDEO Misteriozna svjetla iznad Hrvatske zbunila građane, kružile teorije zavjere: Evo o čemu se radi

Neobična svjetlosna pojava na nebu u nedjelju poslijepodne zaintrigirala je i zbunila brojne građane diljem Hrvatske. Od Slavonije, preko Istre, pa sve do Dalmacije, ljudi su snimali i dijelili prizore nepoznatih svjetala, pokušavajući dokučiti radi li se o zrakoplovu, svemirskoj letjelici ili nečem trećem. Društvene mreže brzo su se ispunile nagađanjima, pa čak i teorijama zavjere, no odgovor se pokazao znatno prizemnijim nego što su mnogi mislili.

Kako navodi Crometeo, riječ je o lansiranju rakete Falcon 9 tvrtke SpaceX, koja je u nedjelju, 11. siječnja u 5:44 ujutro po pacifičkom vremenu poletjela s lansirne rampe SLC-4E u bazi Vandenberg u Kaliforniji, u sklopu misije nazvane Twilight. Cilj misije bio je smještaj satelita u takozvanu "sunčevo sinkroniziranu orbitu tipa sumrak–zora (dusk–dawn)", u kojoj letjelice prelaze iznad istih dijelova Zemlje uvijek u približno istom lokalnom sunčevom vremenu, "što je idealno za promatračke, klimatske, vojno-izviđačke i komunikacijske satelite jer osigurava stabilne uvjete osvjetljenja i usporedive podatke".

Raketa je iz Kalifornije letjela prema jugu, iznad Tihog oceana, što je uobičajena putanja za polarne i sunčevo-sinkronizirane orbite. Posebno je zanimljivo da se, kako ističu s Crometea, "oko 18 sati po srednjoeuropskom vremenu gornji stupanj rakete i njegovi ispušni plinovi mogao vidjeti i iz Hrvatske kao neobična svjetleća pojava na nebu, nalik svjetlosnoj spirali ili osvijetljenom oblaku". Takav efekt nastaje kada se gorivo ispusti na velikoj visini, gdje ga Sunce još uvijek obasjava, dok je tlo već u mraku, pa je tako ova SpaceX-ova misija, iako lansirana iz SAD-a, vizualno "dotaknula" i dio Europe, uključujući Hrvatsku.

"Ovo je bio peti let za prvi stupanj rakete koja podržava ovu misiju, a prethodno je lansirala Sentinel-6B i tri misije Starlink. Nakon odvajanja stupnjeva, prvi stupanj sletio je u zonu slijetanja 4 (LZ-4) u svemirskoj bazi Vandenberg. Twilight je bila misija posvećena malim satelitima za dijeljenje prijevoza. Na ovom letu bilo je 40 tereta", navodi SpaceX.