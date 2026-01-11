FOTO Mnogima najzgodnija domaća voditeljica povukla se iz javnosti, a evo što danas radi i kako izgleda

Vanja Halilović, poznata po svojoj sofisticiranosti i istančanom modnom ukusu, objavom na Instagram profilu ponovno je opravdala titulu jedne od najelegantnijih Hrvatica.
Foto: Davor Visnjic/Vecernji list
Na seriji od dvije fotografije, koje odišu mirnoćom i toplinom, pozira uz prozor okupana blagim poslijepodnevnim svjetlom. Prirodna rasvjeta savršeno ističe njezine crte lica i besprijekoran ten, dok zamišljen, ali samouvjeren pogled odaje dojam duboke introspekcije.
Foto: Instagram
Odjevena u klasični crni sako dubokog izreza, s kosom stiliziranom u ležerne, plave valove i decentnom, ali efektnom šminkom, Vanja izgleda poput moderne poslovne žene koja zrači snagom i ženstvenošću. No, ono što je ovu objavu učinilo posebnom jest poruka koja ju prati.
Foto: Instagram
"It takes courage to be kind" ili "Potrebna je hrabrost da biste bili ljubazni", napisala je, dodavši fotografiji neočekivanu dubinu. U svijetu u kojem dominiraju površne poruke, Vanja je svoje pratitelje potaknula na razmišljanje o važnosti ljudskih vrlina.
Foto: Davor Visnjic/Vecernji list
Iako je se mnogi i danas sjećaju kao šarmantne televizijske voditeljice, ona je prije mnogo godina odlučno zakoračila u poslovni svijet, dokazavši svoju svestranost i ambiciju.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Nakon uspješnog dvogodišnjeg mandata na poziciji direktorice marketinga u poznatoj tvrtki Kutjevo d.d., Halilović je svoju karijeru nastavila graditi u ugostiteljstvu.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Danas je ključna osoba u jednom od najpoznatijih zagrebačkih restorana, Barbieri's, koji vodi sa svojim dugogodišnjim zaručnikom, poduzetnikom Franom Barbierijem.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Njihova veza, koja traje već godinama, odolijeva testu vremena i znatiželji javnosti, a par njeguje diskretan stil života, rijetko se pojavljujući na društvenim događanjima.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Ipak, kada se pojave, redovito plijene pažnju, kao što je bio slučaj u srpnju prošle godine na glamuroznoj proslavi stogodišnjice hotela Esplanade.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Foto: Davor Visnjic/Vecernji list
Foto: Davor Visnjic/Vecernji list
