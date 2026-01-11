FOTO Mnogima najzgodnija domaća voditeljica povukla se iz javnosti, a evo što danas radi i kako izgleda

Na seriji od dvije fotografije, koje odišu mirnoćom i toplinom, pozira uz prozor okupana blagim poslijepodnevnim svjetlom. Prirodna rasvjeta savršeno ističe njezine crte lica i besprijekoran ten, dok zamišljen, ali samouvjeren pogled odaje dojam duboke introspekcije.
Odjevena u klasični crni sako dubokog izreza, s kosom stiliziranom u ležerne, plave valove i decentnom, ali efektnom šminkom, Vanja izgleda poput moderne poslovne žene koja zrači snagom i ženstvenošću. No, ono što je ovu objavu učinilo posebnom jest poruka koja ju prati.
"It takes courage to be kind" ili "Potrebna je hrabrost da biste bili ljubazni", napisala je, dodavši fotografiji neočekivanu dubinu. U svijetu u kojem dominiraju površne poruke, Vanja je svoje pratitelje potaknula na razmišljanje o važnosti ljudskih vrlina.