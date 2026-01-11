Naši Portali
PREKLAPAJU SE

Hrvatski rukometaši i vaterpolisti danas igraju u istom terminu: To je loša vijest za sve gledatelje

Stjepan Meleš
11.01.2026.
u 10:46

Utakmica se igra u beogradskoj Areni od 18 sati, a televizijski prijenos možete gledati na programu HRT 2. Dodajmo da će Hrvatska u grupi igrati još s Gruzijom i Grčkom, a ti susreti na rasporedu su u utorak i četvrtak

Hrvatske rukometne i vaterpolske reprezentacije danas igraju svoje utakmice, ali drugačijeg karaktera. Vaterpolistima kreće europsko prvenstvo, protivnik u prvom kolu skupine B im je susjeedna Slovenija. Hrvatska kao osvajač srebra s prošlog Europskog prvenstva, veliki je favorit na otvaranju.

Utakmica se igra u beogradskoj Areni od 18 sati, a televizijski prijenos možete gledati na programu HRT 2. Dodajmo da će Hrvatska u grupi igrati još s Gruzijom i Grčkom, a ti susreti na rasporedu su u utorak i četvrtak.

Dok vaterpolistima kreće Europsko prvenstvo, rukometaši igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči svojeg Eur. Nakon što je prije tri dana izgubila u Areni Zagreb od Njemačke, Hrvatska će protiv istog protivnika odigrati uzvrat u Hannoveru.

Prijenos rukometa je na programu RTL 2, a susret počinje od 18.05 sati, što znači da se termini preklapaju i to je loša vijest za one koji su htjeli pogledati oba ogleda. 

Europsko prvenstvo rukomet Vaterpolo Hrvatska

