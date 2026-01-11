Bad Blue Boysi na autocesti sačekali i žestoko pretukli zvezdaše?! 'Skidali su im majice'

Prema zasada neslužbenim informacijama iz navijačkih kuloara, na odmorištu Marsonija na autocesti A3 došlo je do incidenta u kojem su se sukobili pripadnici Bad Blue Boysa i navijači Crvene zvezde, Delije.

Nacional javlja da su na meti bili pripadnici jedne od najžešćih frakcija Delija koji su putovali u smjeru Beograda. Boysi su dočekali Ortodox Boyse i pretukli ih. Navijači Dinama su im pokušali uzeti transparent, no u tome naumu nisu uspjeli. Prema pričama svjedoka uzeli su im navijačke majice.

Odmorište Marsonija ranije je bilo mjesto navijačkih incidenata, a odnos hrvatskih i beogradskih navijačkih skupina već desetljećima je obilježen visokom razinom tenzija.

Još uvijek se pamti sukob iz Grčke iz 2015. godine kada su Delije uz pomoć navijača Olympiakosa napali Boyse.