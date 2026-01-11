Naši Portali
NETRPELJIVOSTI

Bad Blue Boysi na autocesti sačekali i žestoko pretukli zvezdaše?! 'Skidali su im majice'

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.01.2026.
u 13:39

Odmorište Marsonija ranije je bilo mjesto navijačkih incidenata, a odnos hrvatskih i beogradskih navijačkih skupina već desetljećima je obilježen visokom razinom tenzija

Prema zasada neslužbenim informacijama iz navijačkih kuloara, na odmorištu Marsonija na autocesti A3 došlo je do incidenta u kojem su se sukobili pripadnici Bad Blue Boysa i navijači Crvene zvezde, Delije. 

Nacional javlja da su na meti bili pripadnici jedne od najžešćih frakcija Delija koji su putovali u smjeru Beograda. Boysi su dočekali Ortodox Boyse i pretukli ih. Navijači Dinama su im pokušali uzeti transparent, no u tome naumu nisu uspjeli. Prema pričama svjedoka uzeli su im navijačke majice. 

Odmorište Marsonija ranije je bilo mjesto navijačkih incidenata, a odnos hrvatskih i beogradskih navijačkih skupina već desetljećima je obilježen visokom razinom tenzija.

Još uvijek se pamti sukob iz Grčke iz 2015. godine kada su Delije uz pomoć navijača Olympiakosa napali Boyse.

NA
NANO
14:50 11.01.2026.

Kada će tom privitizmu već jednom doći kraj,

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
14:18 11.01.2026.

Kad se napadnu zvezdaši onda se radi o navijačima Dinama, a kada se sukobe Torcida i BBB onda su to huligani.

A5
a51
13:54 11.01.2026.

nasilnistvo proizaslo iz primitivizma i i niskog stanja svijesti...

