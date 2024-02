Novi težak udarac za Dinamo! Ozlijedio se branič koji je stigao ove zime

Jedan od Dinamovih najnovijih aduta, Japanac Takuya Ogiwara, pretrpio je ozljedu gležnja i u ponedjeljak je morao trenirati odvojeno od ostatka momčadi.

Dinamo u četvrtak čeka prva utakmica Konferencijske lige u nokaut-fazi protiv Betisa. Plavi putuju u Sevillu, no upitno je hoće li Ogiwara moći nastupiti. Do sada ju za plave nastupio dvaput, oba puta od prve do zadnje minute.

GALERIJA Golijada u Kranjčevićevoj! Lokomotiva dvaput povela, a Dinamo dvaput izjednačio

U susretu protiv Gorice koji je završio pobjedom Dinama (2:0) bio je odličan. U remiju s Lokomotivom nije se iskazao u obrambenim dužnostima.

VEZANI ČLANCI:

Sergej Jakirović je zbog ozljeda već ostao bez Dine Perića, Boška Šutala i Sadegha Moharramija. Arijan Ademi, Fran Brodić i Ronael Pierre-Gabriel nemaju pravo nastupa u Konferencijskoj ligi.

VIDEO Hajduk slavi 113. rođendan: Klub 'bilih' skoro je nosio drugačije ime