Evo što o političkoj situaciji u Srbiji kaže glumac Dragan Bjelogrlić, optimističan je

Redatelj Igor Šeregi gostovao je u novoj epizodi emisije "Nedjeljom u 2" Aleksandra Stankovića, a gdje je govorio o novom filmu, komediji "Svadba" za čiju premijeru vlada veliki interes. Priča je to o braku Hrvatice i Srbina, njihovim roditeljima i svadbi. U Emisiji su, osim njega, sudjelovali i glavni glumci filma Rene Bitorajac te Dragan Bjelogrlić. - Radimo komediju u kojoj smo, narodski rečeno, lupili i po jednima i po drugima. Mislim da nismo ostali nikome dužni, rekao je Šeregi. Naglasio je kako film nije ni politička poruka ni pokušaj pomirenja, nego priča o dvjema obiteljima koje su prikazane autentično, sa svim manama i vrlinama. Premijera filma zakazana je za 20. siječnja u Zagrebu, a interes je već sada ogroman, karte za premijere uglavnom su rasprodane, a "Svadba" će se prikazivati diljem Hrvatske: od Vukovara i Osijeka do Šibenika i Splita. Film stiže i u Beograd te Novi Sad, nakon čega slijede projekcije u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sloveniji, Makedoniji i na Kosovu, a potom i u Njemačkoj, Austriji, dok su Amerika i Australija na rasporedu nešto kasnije. - Užasno sam pod pritiskom. Stvorio se hype, što je super, ali to stvara ogroman pritisak, priznao je redatelj filma. Smatra da bi film mogao biti vrlo zabavan i desno orijentiranoj publici te je istaknuo da je film napravljen iz dobre namjere. - Naravno da je to neki kliše i stereotip. Ali mislim da to ljudi vole i da smo mi to napravili na jedan zabavan način. Pokupili smo najbolje glumce, koje imamo u Hrvatskoj i Srbiji i kvalitetno smo to napravili, dodaje Šeregi. - Volio bih i da Thompson dođe i da pogleda film. Spominjemo ga tri puta u filmu. On je omiljeni glazbenik jednog od glavnih likova, Miljenka, kojega glumi Rene Bitorajac. On se referira na njega i iskreno ga voli, kazao je Šeregi i ponovio kako bi volio da Thompson pogleda film.

Dragan Bjelogrlić otkrio je kako ga nije bilo teško nagovoriti na suradnju, iako je u početku imao određene rezerve. - Scenarij mi je bio zabavan, ali sam se bojao da ne ode u loš humor. Nakon razgovora sa Šeregijem shvatio sam da je to čovjek kojem mogu vjerovati, rekao je Bjelogrlić. Na pitanje ima li problem s temom mješovitih brakova, bio je jasan. - Ne, nemam nikakav problem s tim, poručio je. Slično razmišlja i Bitorajac. - Ne opterećujem se time. Najvažnije mi je da mojoj djeci bude dobro, dodao je. Prema mišljenju Dragana Bjelogrlića u posljednjih 30 godina nije se, na njegovo razočarenje, mnogo promijenilo u hrvatsko-srpskim odnosima. - Postojalo je razdoblje kada je djelovalo da se stvari omekšavaju, da idu u dobrom pravcu, da polako vrijeme čini svoje, ali ne mnogo u javnom diskursu, kazao je i potom istaknuo da se promjene ipak vide u privatnim kontaktima. U političkom mainstreamu, kaže, stvari se ne mijenjaju, čak su možda i gore nego što su bile prije nekoliko godina.

Bjelogrlić je potom rekao kako očekuje da će 2026. u Srbiji biti godina odluke. - Bit će izbori i mi očekujemo da će se na tim izborima stvar riješiti. Međutim, kako će se riješiti, što će biti u noći izbora, što će se događati poslije izbora - to je ono što nam ulijeva jednu određenu dozu zebnje. Ja spadam u one koji su sigurni da će 2026. biti prekretnica u političkom i društvenom životu Srbije, kazao je Bjelogrlić. Šeregi smatra da su hrvatsko-srpskim odnosima najviše opterećene starije generacije. - Oni koji su živjeli u Jugoslaviji i prošli rat i danas nose taj teret. Mlađi su puno slobodniji, rekao je. Dodao je i osobnu notu, govoreći o svom odrastanju na Peščenici, koju je kroz šalu nazvao "Republikom Peščenicom", naglašavajući osjećaj margine koji je također utjecao na njegov pogled na društvo. Kao najbolji hrvatski film izdvojio je "Metastaze", "Nacionalna klasa" mu je najbolji srpski film, a "Sedam samuraja" najbolji strani film.