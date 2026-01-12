Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
SUPERKUP

VIDEO Mlade zvijezde Barcelone slavile pa ušle u sukob s navijačima: Pale teške riječi i srednji prst

LaLiga - Espanyol v FC Barcelona
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
12.01.2026.
u 08:44

Bila je to 105. pobjeda katalonskog kluba u najvećem derbiju svjetskog nogometa

Barcelona je u finalu španjolskog Superkupa pobijedila Real Madrid s 3:2 u saudijskoj Džedi. Bila je to utakmica puna drame u kojoj su čak tri pogotka pala u sudačkoj nadoknadi. Raphimha je doveo Barcu u vodstvo u 36. minuti, a izjednačio je Vinicius Junior u drugoj minuti sudačke nadoknade. Već u sljedećem napadu, Lewandowski je vratio Katalonce u vodstvo, a u sedmoj minuti sudačke nadoknade Gonzalo Garcia zabio je za drugo izjednačenje na utakmici. Pobjedu Barceloni donio je Raphinha svojim drugim golom u 73. minuti.

Bila je to 105. pobjeda katalonskog kluba u najvećem derbiju svjetskog nogometa, a u slavlju koje je uslijedilo vidjelo se koliko im ovaj trofej znači. Igrači s klupe odmah su uletjeli na teren i krenuli slaviti sa suigračima na centru igrališta, a posebno su glasni bili Fermin Lopez i Pau Cubarsi.

Mladi ofenzivni veznjak okrenuo se prema tribini na kojem su se nalazili navijači Reala i počeo im dovikivati. Palo je tu puno raznoraznih riječi, a s usana su mu se mogle iščitati riječi: "Evo vam! Pušite ga, pušite, marš kući!" 

Cubarsi je s druge strane odmah po završetku utakmice krenuo prema tribini na kojoj su bili navijači Reala i pokazao im srednji prst uz još neke povike i geste. Tu situaciju možete pogledati OVDJE..
Ključne riječi
Pau Cubarsi Real Madrid Barcelona

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!