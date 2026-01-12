VIDEO Mlade zvijezde Barcelone slavile pa ušle u sukob s navijačima: Pale teške riječi i srednji prst

Barcelona je u finalu španjolskog Superkupa pobijedila Real Madrid s 3:2 u saudijskoj Džedi. Bila je to utakmica puna drame u kojoj su čak tri pogotka pala u sudačkoj nadoknadi. Raphimha je doveo Barcu u vodstvo u 36. minuti, a izjednačio je Vinicius Junior u drugoj minuti sudačke nadoknade. Već u sljedećem napadu, Lewandowski je vratio Katalonce u vodstvo, a u sedmoj minuti sudačke nadoknade Gonzalo Garcia zabio je za drugo izjednačenje na utakmici. Pobjedu Barceloni donio je Raphinha svojim drugim golom u 73. minuti.

Bila je to 105. pobjeda katalonskog kluba u najvećem derbiju svjetskog nogometa, a u slavlju koje je uslijedilo vidjelo se koliko im ovaj trofej znači. Igrači s klupe odmah su uletjeli na teren i krenuli slaviti sa suigračima na centru igrališta, a posebno su glasni bili Fermin Lopez i Pau Cubarsi.

Mladi ofenzivni veznjak okrenuo se prema tribini na kojem su se nalazili navijači Reala i počeo im dovikivati. Palo je tu puno raznoraznih riječi, a s usana su mu se mogle iščitati riječi: "Evo vam! Pušite ga, pušite, marš kući!"

Cubarsi je s druge strane odmah po završetku utakmice krenuo prema tribini na kojoj su bili navijači Reala i pokazao im srednji prst uz još neke povike i geste. Tu situaciju možete pogledati OVDJE..