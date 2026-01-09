'Misle da Ameriku čine sigurnijom - kaosom, razbijanjem obitelji i ubijanjem ljudi'

Američka se javnost opet žestoko podijelila nakon što je u srijedu agent službe za deportacije (ICE) pucao u ženu u Minneapolisu te je ubio u njezinu automobilu. Događaj su snimili prolaznici i objavili ga na internetu, a iz videa nije jasno je li ona pokušala pregaziti jednog od državnih agenata ili je pokušala pobjeći automobilom. Ljevica je žestoko prozvala predsjednika Donalda Trumpa i njegovu operaciju deportacija ilegalnih imigranata, koja je rezultirala još jednim ubojstvom, dok je desnica rekla kako je riječ bila o samoobrani službenika.