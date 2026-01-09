Naši Portali
nasilje podijelilo Sjedinjene Države

'Misle da Ameriku čine sigurnijom - kaosom, razbijanjem obitelji i ubijanjem ljudi'

Autor
Dino Brumec
09.01.2026.
u 14:01

Ljevica je žestoko prozvala predsjednika Donalda Trumpa i njegovu operaciju deportacija ilegalnih imigranata, koja je rezultirala još jednim ubojstvom, dok je desnica rekla kako je riječ bila o samoobrani službenika

Američka se javnost opet žestoko podijelila nakon što je u srijedu agent službe za deportacije (ICE) pucao u ženu u Minneapolisu te je ubio u njezinu automobilu. Događaj su snimili prolaznici i objavili ga na internetu, a iz videa nije jasno je li ona pokušala pregaziti jednog od državnih agenata ili je pokušala pobjeći automobilom. Ljevica je žestoko prozvala predsjednika Donalda Trumpa i njegovu operaciju deportacija ilegalnih imigranata, koja je rezultirala još jednim ubojstvom, dok je desnica rekla kako je riječ bila o samoobrani službenika.

SAD ICE

MI
Milezadom
14:45 09.01.2026.

Iz videa nije jasno je li ona pokušala pregaziti jednog od državnih agenata ili je pokušala pobjeći automobilom? Ovo je lažna dilema. Iz videa je apsolutno sve jasno za onog tko želi da mu bude jasno. Pokušala je pobjeći i pri tome je pokušala pregaziti državnog agenta koji joj se našao na putu.

