ISPRIČAO ALLEGRI

Otkriveno što je Modriću protivnički igrač govorio usred utakmice, ovo mu u životu nije dogodilo

Marko Pavić
12.01.2026.
u 08:30

Veliki kiks u talijanskom prvenstvu dopustili su si nogometaši Milana. Klub koji se bori za naslov prvaka i koji ima krasnu seriju utakmicu bez poraza remzirao je, i to jedva u Firenzi. Naime, Fiorentina koja je u teškoj borbi za ostanak u Serie A vodila je nad Milanom s 1:0 pogotkom Comuzza glavom u 66. minuti. 

Milan sada zaostaje za Interom dva boda i ima utakmicu više, s tim što je Inter derbi s Napolijem igrao kasnije.

Trener Milana Allegri valjda je očekivao da će njegova momčad protiv 'davljenika' imati lakši posao pa je odlučio malo odmarati neke igrače, a među njima i Luku Modrića koji je susret odgledao s klupe. Očito se to Allegriju nije isplatilo, ne ide bez Luke Modrića bez obzira na to što u prošloj utakmici, u remiju s Genoom Luka nije briljirao.

"Drugi smo na tablici, što je i dalje dobar rezultat. Moramo nastaviti svojim putem i nakon dva remija vratiti se pobjedama. Još uvijek nam treba između 34 i 36 bodova kako bismo osigurali plasman u Ligu prvaka. Idemo korak po korak i ne smijemo izgubiti osjećaj za realnost, promijenili smo 55 posto momčadi", poručio je Allegri.

Talijanski strateg osvrnuo se i na Modrića, prisjetivši se situacije iz prethodnog susreta s Genoom, kada je hrvatski kapetan bio pod stalnim nadzorom suparničkog igrača.

"Šalio sam se s Lukom nakon te utakmice. Rekao mi je da mu se nikada u karijeri nije dogodilo da ga netko prati cijelu utakmicu. U jednom trenutku ga je pitao: ‘Oprosti, možeš li mi dati trenutak?’, a odgovor je bio: ‘Ne, rečeno mi je da te pratim posvuda.’ Talijanski nogomet je izuzetno zahtjevan, treba strpljenja, ali kvaliteta postoji", dodao je Allegri.
Avatar Navijač
Navijač
09:08 12.01.2026.

Pa i prošlo kolo sa Genoom su jedva izvukli 1-1 u sudačkoj nadoknadi , a igrao je i Modrić.

