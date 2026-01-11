Rijeka dovodi strašno pojačanje za nastavak sezone: Iz francuskog velikana stiže mladi vatreni

Prema pisanju francuskog L'Equipea, hrvatski nogometni prvak Rijeka na pragu je dovođenja Téa Barišića iz sedmerostrukog tamošnjeg prvaka Lyona. 21-godišnji desni bek nije se uspio nametnuti u prvoj momčadi Lavova te je ove sezone upisao samo jedan nastup u Europskoj ligi.

Želi zato pronaći klub u kojem će više igrati, što mu Rijeka može ponuditi, a koliko je ozbiljan interes hrvatskog prvaka govori i činjenicu da su Francuzi već objavili i detalje tranfera. Rijeka bi ga trebala platiti oko pola milijuna eura i uključiti postotak od buduće prodaje.

Barišić je i bivši kapetan Lyonove druge momčadi te ga se drugo smatralo jednim od većih potencijala u klubu, no nikada nije uhvatio kontinuitet igara za prvu momčad. Za prvu momčad u Ligue 1 debitirao je u svibnju prošle godine, dok ove sezone još nije nastupio u tom natjecanju.

Na reprezentativnom nivou mogao je birati između Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Francuske, a na kraju se odlučio za Hrvatsku. Već je upisao nastupe za U-18 i U-21 momčad vatrenih.