Vremena su teška. Jeste li spremni za potres, rat, požar, snijeg...

Vremena su teška. Najprije, treba biti spreman na potres. U autu treba imati pričuvu tosta, keksa, vode, mlijeka, kornfleksa, mesnih konzervi, vitamina. Zaboravio sam kavu. I hranu za mačku. Kvragu, treba joj i zdjelica, a za nas čaše. Naravno, deke. Kutija za prvu pomoć već je u autu, kopam, otkrivam usput da je trokut slomljen, treba i to kupiti. Konačno nađem kutiju ispod sjedala, ali unutra nema ništa korisno, samo zavoji i flasteri. Dobro, to je za prometnu nesreću, ali treba nabaviti i razne pilule protiv bolova i onaj sprej za dezinfekciju. Lako sada kad je hladno, pa je hrana kao u frižideru, ali na ljeto će biti pakleno.