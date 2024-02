VIDEO Dinamo potvrdio povratak vatrenog: 'Marko, dobrodošao u svoj plavi dom!'

Dinamo je potvrdio povratak veznjaka Marka Roga na Maksimir nakon dugi sedam i pol godina igre u inozemstvu. Povremeni član vatrenih dolazi na posudbu iz talijanskog Cagliarija do kraja 2024. godine u Dinamo koji vodi tešku borbu za obranu naslova prvaka Hrvatske. Trenutno su plavi na trećem mjestu tablice, s četiri boda manje od Hajduka i šest manje od Rijeke. Povodom njegovog dolaska na službenim su stranicama objavili priopćenje.

"Pamtimo ga po silnoj energiji i entuzijazmu kakve je prenosio i na suigrače, pamtimo ga i kao jednog od navigatora Dinamova leta prema Ligi prvaka, a iako po vokaciji nije klasični ofenzivac, pamtimo ga i po filigranskim slobodnim udarcima i teledirigiranim navođenjima lopte u rašlje, pod gredu, u malu mrežu... Nekadašnji maksimirski vezist i jedan od miljenika zagrebačkih navijača, Marko Rog, ovoga se ponedjeljka nakon sedam i pol godina izbivanja vratio u najdraži klub. Rog je došao iz talijanskog Cagliarija na posudbu do kraja kalendarske godine", stoji u objavi.

"U svom je prvom maksimirskom mandatu, od ljeta 2015. do kraja kolovoza 2016. godine, odigrao 62 službene utakmice uz 11 pogodaka potpisavši dva naslova prvaka i pokal pobjednika Kupa. S Dinamom je ujesen 2015. sudjelovao u Ligi prvaka, a bio je i u temeljima momčadi koja je godinu kasnije također izborila plasman u grupnu fazu elitnog klupskog natjecanja. Maksimirsku je epizodu zaključio pobjedom protiv Salzburga u uzvratu play-offa Lige prvaka pri čemu je, prije početka grupne faze, prešao u Napoli", pišu i dodaju:

"U tek nešto više od godinu dana stigao je iz treće lige u Dinamo. Ponikao je u nogometnoj školi Varaždina, a u Maksimir je došao u ljeto 2015. nakon što je u dresu Splita zaigrao protiv Dinama u finalu Kupa. Plavi su tada slavili boljim izvođenjem jedanaesteraca. Za Split je tada branio sadašnji maksimirski vratar Danijel Zagorac koji je ujedno bio i kapetan momčadi. Već godinu kasnije upravo je Rog svojim dalekometnim udarcem povukao Dinamo ka pokalu pobjednika Kupa zabivši odlučujući gol u pobjedi protiv Slavena Belupa u Osijeku s 2:1."

"Rog je odigrao samo jednu punu sezonu za Dinamo, pritom postigao važan pogodak u 3. pretkolu Lige prvaka ujesen 2015. u gostima protiv norveškog Moldea za vodstvo s 3:0 u utakmici koja je na kraju završena s 3:3 što je Dinamu ipak bilo dovoljno za plasman dalje. U nastavku puta je i izborio ulazak u grupnu fazu gdje su upisali i nezaboravnu pobjedu protiv Arsenala s 2:1", navode s Maksimira:

"U Dinamu je igrao do kraja kolovoza 2016. i pomogao momčadi na putu do novog plasmana u Ligu prvaka kad je, između ostalog, sudjelovao u pobjedi protiv Salzburga u gostima s 2:1 u produžetku u uzvratu play-offa. U prvoj je, zagrebačkoj utakmici, upravo on izborio i realizirao 11-erac za 1:1. Te iste jeseni je, u dvoboju 3. pretkola, zabio iz slobodnog udarca za pobjedu s 1:0 u gostima kod Dinama iz Tbilisija. Zanimljivo, bio je to zadnji Dinamov gol iz slobodnog udarca na europskoj sceni sve do ove sezone kad je Marko Bulat zanjihao mrežu AEK-a, a potom i Astane.

Navijačima su svakako u sjećanju i dva Rogova pogotka u uvjerljivoj pobjedi u prvenstvenoj utakmici protiv Hajduka na Poljudu čak s 4:0 pri čemu je svoj drugi gol na utakmici zabio tako što je iz slobodnog udarca s 25 metara, malo iskosa s lijeve strane, lansirao loptu u suprotne rašlje. Iz Zagreba je prešao u Napoli, a u siječnju 2019. otišao na posudbu u Sevillu u kojoj je proveo pola sezone. Od ljeta 2019. je u Cagliariju. Upisao je 21 nastup za hrvatsku A reprezentaciju, sudjelovao na Europskom prvenstvu 2016. godine kao i u kvalifikacijama za SP 2018 u Rusiji", stoji u priopćenju na kraju kojega poručuju:

"Karijeru su mu prikočile ozljede, a vjerujemo da će se u Dinamu što prije oporaviti i vratiti još bolji, čvršći i jači. Dragi Marko, dobro nam došao natrag u svoj plavi dom!"

