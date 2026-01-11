Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
FA KUP

Nastavljaju se muke i nakon promjene trenera: Crveni vragovi ispali iz FA kupa

FA Cup - Third Round - Manchester United v Brighton & Hove Albion
Scott Heppell/REUTERS
VL
Autor
Hina
11.01.2026.
u 23:05

Gruda (12) i Welbeck (64) doveli su Brighton u prednost od 2-0, da bi Šeško (85) pred kraj dvoboja smanjio na konačnih 2-1

Nogometaši Brighton and Hove Albiona plasirali su se u 4. kolo engleskog FA kupa 2-1 gostujućom pobjedom protiv Manchester Uniteda na Old Traffordu.

Gruda (12) i Welbeck (64) doveli su Brighton u prednost od 2-0, da bi Šeško (85) pred kraj dvoboja smanjio na konačnih 2-1.

Ranije u nedjelju je vodeći sastav Premier lige Arsenal uvjerljivo sa 4-1 kao gost svladao drugoligaša Portsmouth. Bishop (3) je doveo domaće u prednost, ali ubrzo potom Dozzell (8-ag) je autogolom poravnao na 1-1, da bi Gabriel Martinelli (25, 51, 72) "hat-trickom" odveo "topnike" dalje.

Plasman u 4. kolo se plasirao i Leeds United 3-1 gostujućim uspjehom kod Derby Countyja, Hull City koji je boljim izvođenjem 11-eraca izbacio Blackburn Rovers, Norwich City uvjerljivom 5-1 pobjedom protiv Walsalla, Mansfield koji je kao gost sa 4-3 svladao Sheffield United, West Ham United koji je sa 2-1 nakon produžetka pobijedio Queen's Park Rangers te West Bromwich Albion koji je na 11-erce prošao Swansea City.
Ključne riječi
Brighton & Hove Albion FA Kup Manchester United

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!