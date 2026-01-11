Nastavljaju se muke i nakon promjene trenera: Crveni vragovi ispali iz FA kupa

Nogometaši Brighton and Hove Albiona plasirali su se u 4. kolo engleskog FA kupa 2-1 gostujućom pobjedom protiv Manchester Uniteda na Old Traffordu.

Gruda (12) i Welbeck (64) doveli su Brighton u prednost od 2-0, da bi Šeško (85) pred kraj dvoboja smanjio na konačnih 2-1.

Ranije u nedjelju je vodeći sastav Premier lige Arsenal uvjerljivo sa 4-1 kao gost svladao drugoligaša Portsmouth. Bishop (3) je doveo domaće u prednost, ali ubrzo potom Dozzell (8-ag) je autogolom poravnao na 1-1, da bi Gabriel Martinelli (25, 51, 72) "hat-trickom" odveo "topnike" dalje.

Plasman u 4. kolo se plasirao i Leeds United 3-1 gostujućim uspjehom kod Derby Countyja, Hull City koji je boljim izvođenjem 11-eraca izbacio Blackburn Rovers, Norwich City uvjerljivom 5-1 pobjedom protiv Walsalla, Mansfield koji je kao gost sa 4-3 svladao Sheffield United, West Ham United koji je sa 2-1 nakon produžetka pobijedio Queen's Park Rangers te West Bromwich Albion koji je na 11-erce prošao Swansea City.