Trump ignorira Putinov ultimatum – bez sporazuma nakon 5. veljače ništa neće biti isto

Washingtonu i Moskvi sad je već pet do 12. Za manje od mjesec dana istječe posljednji važni sporazum koji ograničava broj njihovih strateških nuklearnih bombi. On vrijedi do 5. veljače, a kada i ako istekne, bit će to prvi put u pola stoljeća da između dviju zemalja neće biti nikakvog važećeg sporazuma o kontroli naoružanja. Iz toga logično proizlazi da ostatak svijeta budno prati hoće li američki čelnik Donald Trump i ruski mu kolega Vladimir Putin u zadnji čas ipak produljiti odredbe ovog sporazuma. Nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu, Putin je više puta prijetio Zapadu nuklearnim napadom. Te su prijetnje nekada bile prikrivene, drugi put otvorene, a nekoliko su puta od 2022. ruske vlasti angažirale poznate vanjskopolitičke analitičare, koji su izgradili ime i status na Zapadu poput Dmitrija Trenjina, kako bi svojim tekstovima plašili Zapad mogućnošću nuklearnog udara. Trump je na početku svojeg mandata govorio o mogućnostima denuklearizacije svijeta, ali malo se toga izrodilo iz njegovih izjava. Štoviše, Trump je nedavno najavio da će SAD nastaviti s testiranjima nuklearnog oružja, prvi put od 1992., na što je Rusija uzvratila da će u slučaju da SAD to doista i učini, i ona sama provesti vlastita testiranja. Ta je retorika svijet vratila u doba hladnog rata.