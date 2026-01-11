UŽIVO Stigli sastavi za drugi El Clasico sezone: Veliki rivali u borbi za prvi domaći trofej

IMAMO PODATKE

Evo zašto se ponajvećem hrvatskom talentu ne ide u UAE: Igrao bi u ambijentima kakvi prate Belupo i Goricu

Uza svo uvažavanje našeg trenera Marina Pušića koji vabi Stojkovića u Al Jaziru, Pro League u Emiratima ipak bi bio korak unatrag u Lukinoj karijeri. Na primjer, Al Jazira tek je petoplasirani klub tog natjecanja od 14 klubova, s devet bodova manje od vodećeg Al Aina, dakle bez praktički bez šanse za titulom.