Mbappe spriječio igrače Reala da naprave špalir i daju počast Barceloni

Nogometaši Barcelone 16. put su postali pobjednici španjolskog Superkupa nakon što su u finalu u saudijskom gradu Jeddah pobijedili Real Madrid sa 3-2.

Bilo je to sjajno izdanje "El Clasica", posebno prvo poluvrijeme u kojem smo vidjeli četiri gola, pri čemu čak tri u sudačkoj nadoknadi.

Barca je povela u 36. minuti golom Raphinhe, izjednačio je Vinicius u drugoj minuti nadoknade, no Barcu je dvije minute kasnije do nove prednosti doveo Robert Lewandowski. Na odmor se ipak otišlo rezultatom 2-2 jer je u šestoj minuti nadoknade Gonzalo Garcia zabio za 2-2. Raphinha je u 73. minuti svojim drugim golom na utakmici i treći put doveo Katalonce do prednosti.

Barceloni je to 16. naslov pobjednika Superkupa, dok je Real ostao na 13 trofeja. Bila je to i Barcina peta pobjeda protiv Reala u posljednjih šest utakmica, te ukupno 105. pobjeda u najvećem derbiju španjolskog nogometa, Real ima pobjedu više, a 52 susreta su završila bez pobjednika.

Ipak, nakon završetka utakmice pažnju javnosti privukao je izostanak tradicionalnog špalira. Igrači Real Madrida nisu odali počast pobjednicima, a prema pisanju novinara Alfreda Martíneza, ključnu ulogu u toj odluci imao je Kylian Mbappé.

Francuski napadač, koji je u igru ušao u završnici susreta i nije uspio značajnije utjecati na rezultat, navodno je poveo suigrače izravno prema svlačionici kako bi izbjegli ceremoniju i čestitke najvećem rivalu. Svjedoci navode da je Mbappé vidljivo usmjeravao igrače Reala dalje od mjesta dodjele.

Za razliku od poteza svoje najveće zvijezde, predsjednik Real Madrida Florentino Pérez ispoštovao je protokol. Pristupio je igračima Barcelone i svakome od njih osobno čestitao na pobjedi u prvom El Clásicu 2026. godine.