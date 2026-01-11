Bez pobjednika u derbiju kola: Inter ostao vodeći

U derbiju 20. kola talijanskog nogometnog prvenstva vodeći Inter i branitelj naslova Napoli igrali su na San Siru 2-2.
Inter je vodio sa 1-0 i 2-1 golovima Dimarca (9) i Calhanoglua (73-11m), no McTominay (26, 81) je oba puta uspijevao poravnati.
Hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić igrao je od 87. minute za Inter koji je i dalje na vrhu sa 43 boda, tri više od drugog Milana, odnosno četiri više od trećeg Napolija i četvrte Rome koja je odigrala susret više.
