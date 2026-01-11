Panathinaikos upisao uvjerljivu pobjedu: Zabio i bivši branič Dinama

U susretu 16. kola grčkog nogometnog prvenstva Panathinaikos je pobijedio Panserraikos sa 3-0, a treći gol na utakmici postigao je hrvatski nogometaš Tin Jedvaj.

Jedvaj se među strijelce upisao u 39. minuti, a bio je to njegov treći ligaški gol ove sezone. Strijelci za domaćine bili su i Filip Đuričić (4), te Anass Zaroury (15-11m). Jedva je igrao do 86. minute kada je zamijenjen.

U ranije odigranom susretu Aris i AEK su odigrali 1-1. Aboubakary Kone je doveo goste do prednosti u osmoj minuti, a izjednačio je Fredirk Jensen u 11. minuti.

Lovro Majkić nije branio za Aris, a Domagoj Vida nije igrao za AEK.

U subotu je PAOK na gostovanju pobijedio Panetolikos sa 3-0, Dejan Lovren nije igrao za solunski sastav zbog ozljede, a nije nastupio niti Luka Ivanušec.

Vodeći Olymiakos je kao gost pobijedio Atromitos sa 2-0.

Pirejski sastav vodi na ljestvici sa 39 bodova, dok PAOK i AEK imaju po 38 bodova. Panathinaikos je peti sa 25 bodova.