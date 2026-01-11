Pa ti čuvaj Modrića - nema Luke nema ni pobjede za Milan

Veliki kiks u talijanskom prvenstvu dopustili su si nogometaši Milana. Klub koji se bori za naslov prvaka i koji ima krasnu seriju utakmicu bez poraza remzirao je, i to jedva u Firenzi. Naime, Fiorentina koja je u teškoj borbi za ostanak u Serie A vodila je nad Milanom s 1:0 pogotkom Comuzza glavom u 66. minuti.

Milan sada zaostaje za Interom dva boda i ima utakmicu više, s tim što je Inter derbi s Napolijem igrao kasnije.

Trener Milana Allegri valjda je očekivao da će njegova momčad protiv 'davljenika' imati lakši posao pa je odlučio malo odmarati neke igrače, a među njima i Luku Modrića koji je susret odgledao s klupe. Očito se to Allegriju nije isplatilo, ne ide bez Luke Modrića bez obzira na to što u prošloj utakmici, u remiju s Genoom Luka nije briljirao.

Milan je bio bolji u prvom dijelu Pulišić je imao nekoliko izglednih situacija, no u nastavku je Fiorentina bila bolja i stigla do spomenute prednosti. No, Milan je spasio bar taj jedan bod u 90. minuti pogotkom Nkunkua. A mogli su domaćini i do pobjede u 97. minuti pogodili su prečku, pa imali još jednu veliku priliku koju je 'skinuo' vratar Milana i spasio ga od drugog poraza u ovoj sezoni.

Za Fiorentinu je cijelu utakmicu vrlo dobro odigrao Marin Pongračić.