Italija

Pa ti čuvaj Modrića - nema Luke nema ni pobjede za Milan

Serie A - Parma v AC Milan
CIRO DE LUCA/REUTERS
Autor
Robert Junaci
11.01.2026.
u 17:13

Trener Milana odlučio je na klupi ostaviti Luku Modrića i upisao mršavi remi kod 'davljenika' Fiorentine

Veliki kiks u talijanskom prvenstvu dopustili su si nogometaši Milana. Klub koji se bori za naslov prvaka i koji ima krasnu seriju utakmicu bez poraza remzirao je, i to jedva u Firenzi. Naime, Fiorentina koja je u teškoj borbi za ostanak u Serie A vodila je nad Milanom s 1:0 pogotkom Comuzza glavom u 66. minuti. 

Milan sada zaostaje za Interom dva boda i ima utakmicu više, s tim što je Inter derbi s Napolijem igrao kasnije.

Trener Milana Allegri valjda je očekivao da će njegova momčad protiv 'davljenika' imati lakši posao pa je odlučio malo odmarati neke igrače, a među njima i Luku Modrića koji je susret odgledao s klupe. Očito se to Allegriju nije isplatilo, ne ide bez Luke Modrića bez obzira na to što u prošloj utakmici, u remiju s Genoom Luka nije briljirao.

Milan je bio bolji u prvom dijelu Pulišić je imao nekoliko izglednih situacija, no u nastavku je Fiorentina bila bolja i stigla do spomenute prednosti. No, Milan je spasio bar taj jedan bod u 90. minuti pogotkom Nkunkua. A mogli su domaćini i do pobjede u 97. minuti pogodili su prečku, pa imali još jednu veliku priliku koju je 'skinuo' vratar Milana i spasio ga od drugog poraza u ovoj sezoni.

Za Fiorentinu je cijelu utakmicu vrlo dobro odigrao Marin Pongračić.
Ključne riječi
Fiorentina Luka Modirć Milan

